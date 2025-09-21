Marcelo Gallardo, en 10 frases: del "enfoque mental" a la revancha contra Palmeiras

Después del partido, Marcelo Gallardo analizó la producción de su equipo -integrado por mayoría de suplentes- ante el Decano y empezó a palpitar el choque del próximo miércoles en Brasil, donde tendrá la misión de revertir la caída sufrida en el Monumental. Aquí, las 10 frases destacadas del DT de River:

1. "Volvimos a sufrir un gol temprano, no fue un partido bueno para nada nuestro. Está difícil sacar buenas conclusiones".

2. "No nos venían convirtiendo goles de pelota parada, da la casualidad que fueron estos partidos seguidos que nos ponen en una situación distinta. Ya no es una cuestión de cómo marcás, sino de la atención, eso requiere de un enfoque mental absoluto".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1969586995140968451&partner=&hide_thread=false Los goles desde el tiro de esquina vuelven a ser un dolor de cabeza para el River de Gallardo... pic.twitter.com/M1kHZVr3bI — SportsCenter (@SC_ESPN) September 21, 2025

3. "Este partido estaba entre la serie de Palmeiras y era una buena prueba para aquellos que no venían jugando, un partido exigente, incómodo, pero había que jugarlo. Y también para ver qué posibilidades observamos de evaluar alternativas para el miércoles. Era apuntar el partido con una buena formación, pero no estuvimos bien ni en lo colectivo, ni en lo individual".

4. "El mensaje puertas para adentro es tener una buena preparación mental para jugar un partido que está todo por jugarse. La serie es así, va a quedar ir a ganar a Brasil, no queda otra. Mentalmente hay que prepararse para eso".

5. "Los jugadores que estén física y mentalmente frescos van a tener la posibilidad de revertir un partido que vamos a jugarlo de una manera terminante”.

6. "El césped sintético de la cancha de Palmeiras es distinto, pero ya jugamos en ese campo. Es rápido y no estamos habituados a jugar, aunque no va a interferir en nuestra preparación".

7. "Imagino un partido donde nosotros vamos a tener que estar bien recuperados, frescos, no sólo de lo físico sino también de las ideas. Sabemos que va a ser duro, pero no imposible. Nos prepararemos mentalmente para llegar bien al partido del miércoles".

riveratleticotucuman1 Con un equipo alternativo, River perdió 2 a 0 ante Atlético Tucumán.

8. "Los nuestros van a tener que tratar de hacer diferencias. Vamos a preparar el partido con esa intención: que lo que se tenga que hacer se haga bajo el concepto de una historia nueva”.

9. "En el segundo tiempo (de la ida) se vio un equipo con una cara diferente, esa es la cara que tenemos que ver. Encontrarnos con nuestro juego, intentar por diferentes carriles. Ser más determinantes, lo que generemos hay que hacerlo valer. Me baso en eso".

10. "Es una gran oportunidad en la adversidad, de poder desafiarse a conseguir algo que tal vez hoy parece imposible, pero en mi manera de pensar lo vamos a preparar con la energía que tenemos que tener para darlo vuelta y ganar en Brasi".