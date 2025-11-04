Stefano Di Carlo se reunió con Marcelo Gallardo y el plantel en el River Camp

Di Carlo se presentó pasado el mediodía en el River Camp, predio de entrenamiento que el club tiene en Ezeiza, y se acercó a saludar a todos los integrantes del plantel y el cuerpo técnico en una semana muy especial. A cinco días del duelo con Boca en La Bombonera, el mensaje que bajó fue de tranquilidad y confianza absoluta.

Tras ese breve cruce al término de la práctica, Di Carlo y Gallardo mantuvieron una reunión privada. Si bien no trascendieron detalles de la charla, se sabe que le manifestó su respaldo y confianza total en poder revertir este momento, en el que se encuentra con un incómodo Superclásico, pero que también podría ser un trampolín para el Millonario.

La continuidad de Marcelo Gallardo al mando del plantel para el próximo año sorpresivamente hoy es una incógnita. Si bien desde el oficialismo siempre manifestaron que no imaginaban un 2026 sin el Muñeco en el banco de suplentes, el propio DT se encuentra golpeado con las eliminaciones en Copa Libertadores y Copa Argentina, sumado a cuatro derrotas seguidas en el Monumental (Palmeiras, Riestra, Sarmiento y Gimnasia) y el juego y las reacciones que no aparece en el equipo.

"Obviamente el liderazgo y el CEO del área de fútbol es Marcelo Gallardo, de manera total y exclusiva", habían sido las palabras de Di Carlo al anunciar su candidatura. De aquella postura, que incluía un contrato por cuatro años, a esta realidad ha pasado un mes y medio fatídico y la posibilidad latente de no jugar la próxima Copa Libertadores.