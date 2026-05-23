Mariano Navone peleó hasta el final, pero se quedó sin el título en Ginebra

Sin embargo, Tien mostró por qué es una de las grandes apariciones del circuito. El estadounidense de apenas 20 años elevó considerablemente su nivel en la segunda manga, comenzó a tomar la iniciativa y encontró respuestas para equilibrar el desarrollo.

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La mejora del zurdo californiano quedó reflejada también en la efectividad sobre los puntos importantes. Terminó convirtiendo cinco de las ocho oportunidades de quiebre que tuvo, mientras que Navone logró capitalizar cuatro de diez posibilidades.

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El segundo set quedó en manos de Tien por 6-3 y la definición pasó a un tercer parcial cargado de tensión y cambios de escenario.

La definición en el tercer set

El inicio parecía marcar el rumbo definitivo del encuentro a favor del estadounidense. Tien quebró rápidamente y llegó a ponerse 3-0, situación que dejaba a Navone contra las cuerdas. Pero el argentino reaccionó con personalidad y volvió a meterse en partido.

Recuperó el quiebre, igualó el marcador y llevó la definición hasta un 5-5 que volvió a abrir la ilusión de una remontada. Sin embargo, Tien mostró mucha firmeza en el cierre: sostuvo su saque sin conceder puntos y luego consiguió el quiebre decisivo para cerrar el partido y quedarse con el segundo título ATP de su carrera, luego del obtenido en Metz en 2025.

Navone

Mariano Navone llega afilado a Roland Garros

Para Navone, pese a la frustración lógica de quedarse a las puertas del trofeo, la semana dejó señales muy alentadoras. El argentino construyó un recorrido de enorme nivel, con triunfos ante Marco Trungelliti, Cameron Norrie, Jaume Munar y una victoria de peso frente al noruego Casper Ruud, uno de los especialistas del circuito sobre polvo de ladrillo.

Ese crecimiento también refleja el trabajo que viene desarrollando junto a Alberto "Luli" Mancini. A comienzos de marzo Navone ocupaba el puesto 79° del ranking mundial; ahora se instalará en el 38°, confirmando una evolución marcada por resultados y confianza.

El próximo desafío será Roland Garros, el segundo Grand Slam de la temporada. Y aunque el título en Ginebra quedó a un paso, Navone llegará a París con algo igual de valioso: la certeza de que atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera.

El peruano Buse hizo historia

El peruano Ignacio Buse le ganó en tres sets al estadounidense Tommy Paul y se quedó con el título en el ATP 500 de Hamburgo y así cortó con una sequía de casi 20 años para el tenis peruano.

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Buse, que atraviesa un inmejorable momento, se impuso por 7-6 (6), 4-6 y 6-3 en un durísimo encuentro que se extendió durante tres horas y tres minutos.

El camino de Buse hacia el título fue una verdadera odisea, ya que tuvo que superar la clasificación para meterse en el cuadro principal.

A partir de allí jugó el mejor tenis de su vida para vencer al italiano Flavio Cobolli (4°), al checo Jakub Mensik, al francés Ugo Humbert y al estadounidense Aleksandar Kovacevic en su camino hacia la final.

Gracias a este título, Buse subirá 26 puestos en el ranking ATP para ubicarse trigésimo primero, el más alto de su carrera.

Además, llegará con la confianza al máximo a Roland Garros, el segundo Grand Slam de la temporada que iniciará este domingo.

Esta consagración también le permitió cortar con una extensa sequía para el tenis peruano, ya que la última vez que un tenista de dicho país había ganado un título ATP fue cuando lo consiguió Luis Horna en Viña del Mar 2007.