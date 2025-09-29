Masters 1000 de Shanghai: se sorteó el cuadro principal que tiene a seis argentinos

Francisco Cerúndolo (21° del ranking ATP), por ser cabeza de serie, debutará directamente en la segunda ronda, donde espera al vencedor entre el francés Adrian Mannarino (60°) y el italiano Matteo Berrettini (56°). El bonaerense Báez (41°) se medirá con el local Zhizhen Zhang (370°) y, en caso de avanzar, enfrentará al danés Holger Rune (11°).

Ugo Carabelli (43°) jugará frente al francés Terence Atmane (68°) y, de ganar, se cruzará con el australiano Alex de Miñaur (8°). El Tiburón Comesaña (59°) debutará contra un rival proveniente de la clasificación y, si triunfa, se medirá con el italiano Lorenzo Musetti (9°).

The 2025 #RolexShanghaiMasters draw in full pic.twitter.com/2djQtJp2KY — Rolex Shanghai Masters (@SH_RolexMasters) September 29, 2025

El hermano menor de los Cerúndolo (71°) se estrenará ante el chino Bu Yunchaokete (89°), y con el italiano Luciano Darderi (30°) como rival en la siguiente instancia. Finalmente, Navone (82°), oriundo de 9 de Julio, tendrá su estreno frente a un jugador de la clasificación y, de avanzar, lo espera el alemán Alexander Zverev (3°).

Por otro lado, el serbio Novak Djokovic (4°) regresa al circuito en Shanghai, torneo en el que fue campeón en 2012, 2013, 2015 y 2018. Tras su participación en el US Open, donde cayó en semifinales frente al español Carlos Alcaraz (2°), el nacido en Belgrado, de 38 años, debutará directamente en la segunda ronda, a la espera del ganador entre el francés Corentin Moutet (37°) y el croata Marin Cilic (97°).