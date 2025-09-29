Masters 1000 de Shanghai: se sorteó el cuadro principal que tiene a seis argentinos

El certamen asiático se llevará a cabo del 1º al 12 de octubre en las instalaciones del Centro de Tenis Qi Zhong. Conocé con quiénes debutarán los tenistas argentinos.
Este lunes se sorteó el cuadro principal del Masters 1000 de Shanghai, que se llevará a cabo del 1 al 12 de octubre en las instalaciones del Centro de Tenis Qi Zhong. El certamen tendrá seis tenistas argentinos: Francisco Cerúndolo, Juan Manuel Cerúndolo, Sebastián Báez, Camilo Ugo Carabelli, Francisco Comesaña, Mariano Navone.
Francisco Cerúndolo (21° del ranking ATP), por ser cabeza de serie, debutará directamente en la segunda ronda, donde espera al vencedor entre el francés Adrian Mannarino (60°) y el italiano Matteo Berrettini (56°). El bonaerense Báez (41°) se medirá con el local Zhizhen Zhang (370°) y, en caso de avanzar, enfrentará al danés Holger Rune (11°).
Ugo Carabelli (43°) jugará frente al francés Terence Atmane (68°) y, de ganar, se cruzará con el australiano Alex de Miñaur (8°). El Tiburón Comesaña (59°) debutará contra un rival proveniente de la clasificación y, si triunfa, se medirá con el italiano Lorenzo Musetti (9°).
El hermano menor de los Cerúndolo (71°) se estrenará ante el chino Bu Yunchaokete (89°), y con el italiano Luciano Darderi (30°) como rival en la siguiente instancia. Finalmente, Navone (82°), oriundo de 9 de Julio, tendrá su estreno frente a un jugador de la clasificación y, de avanzar, lo espera el alemán Alexander Zverev (3°).
Por otro lado, el serbio Novak Djokovic (4°) regresa al circuito en Shanghai, torneo en el que fue campeón en 2012, 2013, 2015 y 2018. Tras su participación en el US Open, donde cayó en semifinales frente al español Carlos Alcaraz (2°), el nacido en Belgrado, de 38 años, debutará directamente en la segunda ronda, a la espera del ganador entre el francés Corentin Moutet (37°) y el croata Marin Cilic (97°).
