Video: el insólito gol anulado a Belgrano contra Barracas y la reacción de Zielinski

A los 42 minutos del primer tiempo, con el Guapo 1 a 0 arriba en el marcador, Uvita aprovechó un despeje y, con un fuerte remate de zurda, convertía el 1-1 en el marcador. Sin embargo, intervino el VAR: llamaron al árbitro Andrés Gariano para que revise la jugada por una presunta infracción de Franco Jara sobre Yonatthan Rak. Finalmente, luego de la revisión, consideró que fue falta y anuló el gol.

"Luego de la revisión en campo, veo falta en APP, del número 29 del Celeste en contra del 15 Blanco. Decisión final, tiro libre directo", expresó el réferi, ante la incredulidad del Ruso Zielinski y todos los jugadores del Pirata.

EL GOL QUE LE ACABAN DE ANULAR A BELGRANO CONTRA BARRACAS CENTRAL ES UN ESCÁNDALO



Es un choreo atrás de otro para el equipo de chiqui Tapia, los árbitros de Beligoy hacen su trabajo. Asqueroso y alevoso, una mafia pic.twitter.com/kzsiBPrSdb — SpiderCARP (@SpiderCarp23) September 29, 2025

Por otro lado, el gol del empate de Belgrano a los 3 minutos del segundo tiempo fue en una primera instancia anulado por el línea, pero el VAR corrigió y avisó que estaba habilitado. Franco Jara puso la igualdad, el juez de línea Sebastián Raineri levantó la bandera, pero el VAR advirtió que se encontraba habilitado y convalidaron el tanto.

Con este empate, Barracas Central es escolta de la Zona A del Torneo Clausura con 26 puntos (a uno de Unión) y está octavo en la tabla anual, clasificando a la Copa Sudamericana. Por su parte, Belgrano quedó doceavo con 17 unidades, a cuatro de la zona de clasificación a la próxima instancia.

Tras el partido, Ricardo Zielinski, entrenador del Pirata, fue consultado sobre la gran polémica. "Con respecto al gol, trato de no opinar sobre los árbitros. Fue el VAR el que lo llamó al árbitro. Cuando te favorecen, hablás. Cuando no te favorecen, criticás… No es así. Prefiero evitar el tema del árbitro", se limitó a decir el Ruso.