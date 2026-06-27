Las 5 frases de Marcelo Bielsa después de la eliminación de Uruguay en primera fase

El DT argentino reconoció su responsabilidad en el adiós de la Celeste. Se refirió al cambio del arquero Fernando Muslera en el entretiempo. Y también hizo un balance contundente de su ciclo.
El entrenador de la selección uruguaya, el argentino Marcelo Bielsa, asumió las culpas tras la dura eliminación de su equipo en la fase de grupos del Mundial 2026. La derrota contra España 1 a 0 significó el adiós de la Celeste, que venía de empatar con Arabia Saudita (1-1) y Cabo Verde (2-2).
Durante la conferencia de prensa, Bielsa evaluó el nivel de su equipo, se refirió a la situación del arquero Fernando Muslera (reemplazado en el entretiempo), el cambio de Federico Valverde e hizo un balance de su ciclo. Aquí, las 5 frases más destacadas del DT.
1. "Si tengo que analizar, incluyo errores, pero dentro de un comportamiento donde hubo errores, no logramos un porcentaje aceptable entre las situaciones de gol que creamos y los goles que conseguimos. Y también, la relación entre los goles que recibimos y la influencia de los rivales para conseguirlos, tampoco fue buena. Eran goles evitables, pero así se dieron las cosas, es parte del juego".
2. "Aún con esas circunstancias, deberíamos haber obtenido siete puntos si analizamos merecimientos. Pero yo debería decir simplemente que toda la decepción que ustedes legítimamente quieren volcar sobre el responsable que soy yo, tengo que aceptarlo porque corresponde".
3. "El cambio de Muslera en el entretiempo no fue una decisión mía, fue de Fernando".
4. "A Valverde lo sustituí por Federico Viñas porque pretendí darle una potencia al ataque respondiendo a la característica del jugador que ingresa y del jugador que sale".
5. "Lo que yo le dejo al fútbol uruguayo es nada, porque cualquier tipo de aporte que pueda hacer un entrenador al fútbol de un país en que trabajó tres años nunca se instala si no se consiguen resultados. El cuarto puesto en la Eliminatoria no tuvo valor, el tercer puesto en la Copa América no tuvo valor y obviamente esta actuación no necesito definirla. Si usted me pregunta cómo va a ser recordado mi paso, va a ser recordado como un paso que no dejó nada".
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