Las 5 frases de Marcelo Bielsa después de la eliminación de Uruguay en primera fase

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3. "El cambio de Muslera en el entretiempo no fue una decisión mía, fue de Fernando".

4. "A Valverde lo sustituí por Federico Viñas porque pretendí darle una potencia al ataque respondiendo a la característica del jugador que ingresa y del jugador que sale".

5. "Lo que yo le dejo al fútbol uruguayo es nada, porque cualquier tipo de aporte que pueda hacer un entrenador al fútbol de un país en que trabajó tres años nunca se instala si no se consiguen resultados. El cuarto puesto en la Eliminatoria no tuvo valor, el tercer puesto en la Copa América no tuvo valor y obviamente esta actuación no necesito definirla. Si usted me pregunta cómo va a ser recordado mi paso, va a ser recordado como un paso que no dejó nada".