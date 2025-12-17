Messi ya se encuentra en la Argentina para pasar las Fiestas

El futbolista viene de cumplir compromisos internacionales y una gira por India, antes de iniciar su descanso de fin de año. Como suele suceder en cada regreso al país, la expectativa se concentró en su arribo, aunque el jugador mantuvo un perfil bajo y evitó el contacto con la prensa.

Messi, que actualmente milita en el Inter Miami de los Estados Unidos, eligió nuevamente su ciudad natal para pasar las celebraciones de Navidad y Año Nuevo. Rosario es el lugar donde vive gran parte de su familia y donde el jugador suele refugiarse cada vez que visita el país, lejos del ruido mediático.

nFz4FKXER_870x580__1 El momento del descenso de Messi y su familia del avión.

Por el momento, no está prevista ninguna actividad pública ni encuentros institucionales. Desde su entorno indicaron que el viaje tiene carácter estrictamente familiar. Tampoco hay confirmación sobre posibles entrenamientos con clubes locales o apariciones en eventos deportivos.

image Una de las últimas navidades de la familia en Argentina.

El capitán del seleccionado nacional cerró un año intenso, marcado por compromisos con su club y actividades internacionales. Su llegada a la Argentina se da en un contexto de descanso, sin agenda deportiva inmediata.