Messi ya se encuentra en la Argentina para pasar las Fiestas

El capitán de la Selección argentina llegó este miércoles en un vuelo privado. Pasará fin de año junto a su familia en su ciudad natal.
El capitán de la Selección argentina arribó al país este miércoles por la mañana en un vuelo privado y se dirigió directamente a Rosario, donde pasará las fiestas junto a su familia. La llegada se dio sin actos oficiales ni declaraciones públicas, en un marco de absoluta reserva.
El futbolista viene de cumplir compromisos internacionales y una gira por India, antes de iniciar su descanso de fin de año. Como suele suceder en cada regreso al país, la expectativa se concentró en su arribo, aunque el jugador mantuvo un perfil bajo y evitó el contacto con la prensa.
Messi, que actualmente milita en el Inter Miami de los Estados Unidos, eligió nuevamente su ciudad natal para pasar las celebraciones de Navidad y Año Nuevo. Rosario es el lugar donde vive gran parte de su familia y donde el jugador suele refugiarse cada vez que visita el país, lejos del ruido mediático.
Por el momento, no está prevista ninguna actividad pública ni encuentros institucionales. Desde su entorno indicaron que el viaje tiene carácter estrictamente familiar. Tampoco hay confirmación sobre posibles entrenamientos con clubes locales o apariciones en eventos deportivos.
El capitán del seleccionado nacional cerró un año intenso, marcado por compromisos con su club y actividades internacionales. Su llegada a la Argentina se da en un contexto de descanso, sin agenda deportiva inmediata.
comentar