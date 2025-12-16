Messi visitó un refugio de animales en India: impresionantes fotos y un sorpresivo homenaje

Messi, junto a los cracks del Inter Miami, fue recibido por una recepción tradicional: música folclórica y una lluvia de flores, en un gesto que simbolizó bendiciones y pureza de intención. Además, participó en rituales tradicionales, recorrió instalaciones dedicadas al bienestar animal e interactuó con los fundadores y equipos del centro.

image

image

image

image

image

En este contexto, el argentino ofreció oraciones por la paz y la unidad mundial, alineándose con la filosofía india de respeto y armonía con la naturaleza. Y, después, la estrella rosarina conoció de cerca el ecosistema de conservación que alberga grandes felinos, elefantes, herbívoros, reptiles y animales jóvenes rescatados de diversas partes del mundo.

Messi interactuó con leones, leopardos y tigres que viven en entornos enriquecidos y naturalizados. Muchos de estos animales se acercaron con curiosidad, evidenciando el ambiente de confianza y bienestar que caracteriza al centro. El itinerario continuó por los centros de cuidado de herbívoros y reptiles, donde el argentino observó la atención veterinaria especializada, la nutrición personalizada y los protocolos avanzados de manejo.

En el centro de cuidado temporal, dedicado a animales jóvenes huérfanos y vulnerables, Messi conoció historias de resiliencia y recuperación. En un gesto simbólico, el centro decidió bautizar a un cachorro de león con el nombre “Lionel”, en honor al visitante, como símbolo de esperanza y continuidad.