Mike Tyson confesó que consumió "hongos mágicos"

El estadounidense de 56 años regresó en aquella ocasión al cuadrilátero para un combate de exhibición que fue visto en todo el planeta.

Tyson a había comido los “hongos mágicos” en 2020 durante una entrevista que le hizo el youtuber Logan Paul, pero esta vez reveló que los había utilizado antes de ponerse los guantes. “No usamos los hongos para huir. Me ayudan a entrenar, me ayudan a boxear mejor. Cuando estoy peleando, realmente no siento los golpes. Es realmente como una mierda mágica”, explicó.

Luego agregó: “¿Me viste pelear contra Roy Jones Jr? Había comido hongos. No pelearía sin ellos, ¿estás loco? Y algo de hierba. Desearía haber hecho esta mierda en mi carrera, estoy tan jodidamente enojado que no sabía sobre esta mierda”.

Tyson.jpg Mike Tyson hizo una fuerte confesión para el mundo del boxeo. Fuente: Google

El ex boxeador ya ha dicho en varias oportunidades que dejó el alcohol y la cocaína en el pasado y que en la actualidad solo consume marihuana, cuyo consumo es legal en algunas partes de los Estados Unidos, como en Los Ángeles, en donde vive actualmente.

En ese duelo de exhibición, mostró que el paso del tiempo no le quitó su feroz nivel. Iron Mike propuso de principio a fin en el ring montado sobre el Staples Center y desde entonces se aguarda por una nueva presentación.

A pesar de que en el evento estuvo bajo la supervisión del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), no se declaró a un ganador oficialmente.

Las tarjetas virtuales que realizaron los jueces Christy Martin, Chad Dawson y Vinny Pazienza le dieron un “combate nulo” salomónico al trámite, aunque durante los ocho rounds fue Tyson el que brilló.

Cuando en diciembre de 2020 comió estos hongos alucinógenos en la entrevista con Logan Paul, había explicado: “Es solo un hongo. Es de lo que estamos hechos. Cuando morimos nos convertimos en esto de nuevo”.