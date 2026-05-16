River y Rosario Central empatan en la semifinal

El delantero de River Sebastián Driussi sufrió una dura lesión en su rodilla derecha. El arquero Jeremías Ledesma le atajó un penal a Gonzalo Montiel.
River y Rosario Centra empatan 0 a 0 en 20 minutos del primer tiempo en un enfrentamiento que definirá al primer clasificado a la final del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol. El arquero Jeremías Ledesma le contuvo un penal a Gonzalo Montiel luego de un codazo en el área del defensor Gastón Ávila sobre Lucas Martínez Quarta.
Ángel Di María fue recibido con fuertes silbidos en el estadio Monumental cuando la voz del estadio anunció la formación de Rosario Central, en la previa del duelo ante River por las semifinales del Torneo Apertura.
El campeón del mundo, que volvió a jugar en Núñez con la camiseta del “Canalla”, quedó en el centro de la escena desde antes del inicio del partido: al momento de ser nombrado entre los titulares, bajó una reprobación marcada desde las tribunas riverplatenses.
El delantero Sebastián Driussi sufrió una dura lesión en su rodilla derecha por una fuerte entrada de Franco Ibarra y fue reemplazado por Joaquín Freitas a los 11 minutos del primer tiempo.
River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lautaro Rivero, Lucas Martínez Quarta, Matías Viña; Juan Cruz Meza, Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván; Facundo Colidio y Sebastián Driussi. DT: Eduardo Coudet.
Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Gastón Ávila, Ignacio Ovando, Agustín Sández; Vicente Pizarro, Federico Ibarra; Ángel Di María, Guillermo Fernández, Enzo Giménez; Enzo Copetti. DT: Jorge Almirón.
Estadio: Monumental.
Árbitro: Nicolás Ramírez.
VAR: Silvio Trucco.
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