River y Rosario Central empatan en la semifinal

El delantero de River Sebastián Driussi sufrió una dura lesión en su rodilla derecha. El arquero Jeremías Ledesma le atajó un penal a Gonzalo Montiel.

River y Rosario Centra empatan 0 a 0 en 20 minutos del primer tiempo en un enfrentamiento que definirá al primer clasificado a la final del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol. El arquero Jeremías Ledesma le contuvo un penal a Gonzalo Montiel luego de un codazo en el área del defensor Gastón Ávila sobre Lucas Martínez Quarta.