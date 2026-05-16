River y Rosario Central, una rivalidad que creció en los mata-mata: cómo fueron los últimos cinco cruces

Aquel equipo dirigido por Miguel Ángel Russo dejó afuera al River de Marcelo Gallardo en uno de los primeros grandes golpes del ciclo del entrenador millonario.

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Copa Argentina 2015: el Canalla volvió a festejar

Un año después volvieron a encontrarse, esta vez en los 16avos de final de la Copa Argentina 2015. Rosario Central, conducido por Eduardo Coudet -hoy DT de River-, se impuso con autoridad por 2-0 y eliminó nuevamente a River.

Ese triunfo consolidó el dominio del Canalla en los cruces directos de aquella etapa y alimentó una rivalidad que tendría su capítulo más recordado poco tiempo después.

La final de Copa Argentina 2016, un partido para la historia

Uno de los antecedentes más emblemáticos entre ambos fue la final de la Copa Argentina 2016, disputada en el estadio Mario Alberto Kempes, de Córdoba.

Aquella noche, River se quedó con una inolvidable victoria por 4-3 en un encuentro repleto de emociones. Lucas Alario fue la gran figura con tres goles, mientras que Iván Alonso marcó el tanto decisivo para darle el título al conjunto de Núñez.

Ese partido significó la revancha del Millonario tras las dos eliminaciones consecutivas sufridas ante Central y quedó marcado como una de las mejores finales de la competencia.

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Copa de la Liga 2023: la revancha de Central

El siguiente gran duelo eliminatorio llegó en la semifinal de la Copa de la Liga 2023, nuevamente en Córdoba. Tras empatar 0-0 en los 90 minutos, Rosario Central se impuso 2-0 en los penales y avanzó a la final.

El equipo rosarino terminaría coronándose campeón apenas una semana más tarde frente a Platense, en una campaña histórica para el club.

Trofeo de Campeones 2023: River volvió a quedarse con el título

La consagración de Central derivó en un nuevo choque entre ambos equipos, esta vez por el Trofeo de Campeones 2023 disputado en Santiago del Estero. En aquella final, River ganó 2-0 con goles de Facundo Colidio y Ignacio Fernández, y sumó otro título ante el Canalla.

El conjunto dirigido por Martín Demichelis logró así equilibrar una rivalidad reciente marcada por la enorme paridad y los constantes cruces decisivos.

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Un nuevo capítulo en el Monumental

Ahora, River y Rosario Central volverán a enfrentarse en una semifinal, esta vez por el Torneo Apertura 2026. El historial reciente demuestra que cada mata-mata entre ambos suele ofrecer partidos intensos y definiciones dramáticas.

Con títulos repartidos, series definidas por penales y antecedentes memorables, el choque en el Monumental promete sumar otro capítulo a una rivalidad que creció a fuerza de eliminaciones directas.