Preocupación en Boca por Milton Giménez: sintió una molestia en la previa del duelo con Cruzeiro

El exdelantero de Banfield viene atravesando una temporada complicada desde lo físico. Meses atrás fue operado de una pubalgia luego de no encontrar mejoras con un tratamiento conservador, situación que incluso afectó parte de su pretemporada.

Sin embargo, tras regresar a las canchas, Giménez logró recuperar protagonismo rápidamente y volvió al gol en varios encuentros recientes del conjunto azul y oro. Marcó frente a Independiente, Defensa y Justicia y Central Córdoba, además de convertir ante Huracán en la eliminación de Boca en los playoffs del Torneo Apertura.

2025_10_251005833-scaled Milton Giménez encendió las alarmas en Boca.

Boca prepara cambios para recibir a Cruzeiro

La posible presencia de Giménez cobra todavía más importancia por la baja confirmada de Bareiro, que sufrió un desgarro y apunta a recuperarse para el duelo posterior frente a Universidad Católica. Además, Úbeda deberá modificar otras piezas del equipo. Santiago Ascacibar no podrá jugar por suspensión tras ser expulsado ante Barcelona de Ecuador; su reemplazante saldría entre Ander Herrera y Tomás Belmonte.

En defensa también podrían aparecer variantes. El bajo rendimiento de Marcelo Weigandt abrió la puerta para que Malcom Braida tenga una oportunidad desde el arranque en uno de los laterales.

Con la obligación de conseguir un buen resultado para seguir dependiendo de sí mismo en la Copa Libertadores, Boca afrontará un partido determinante en la Bombonera, con la esperanza de que Milton Giménez llegue en condiciones para liderar el ataque junto a Miguel Merentiel.