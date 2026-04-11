Montecarlo: Alcaraz y Sinner juegan por el título y la cima del ranking

Alcaraz y Sinner chocan en una final que no solo consagrará al campeón del Masters 1000 de Montecarlo, sino también al líder del ranking ATP desde el lunes.
El Masters 1000 de Montecarlo tendrá este domingo una final que promete marcar un nuevo capítulo en la rivalidad más atractiva del tenis actual. Carlos Alcaraz y Jannik Sinner se enfrentarán en el partido decisivo con un doble objetivo: quedarse con el título y adueñarse del número 1 del ranking mundial.
El español, actual líder del circuito, accedió a la final tras superar al local Valentin Vacherot por 6-4 y 6-4 en poco más de una hora y veinte minutos. Sin brillar, pero con la eficacia que lo caracteriza en los momentos importantes, Alcaraz resolvió un encuentro que presentó dificultades, sobre todo por el empuje del público monegasco.
El número uno del mundo logró quebrar el saque de su rival en tres oportunidades y sostuvo la diferencia con solidez, apoyado en un alto porcentaje de primeros servicios y una destacada consistencia desde el fondo de la cancha.
Con esta victoria, no solo avanzó a su segunda final consecutiva en Montecarlo, sino que también alcanzó las 300 victorias en el circuito ATP, una marca que confirma su impacto precoz en la élite.
A los 22 años, Alcaraz se encuentra ante la posibilidad de sumar el título número 27 de su carrera, el tercero en la temporada y el noveno en torneos Masters 1000. Además, su dominio sobre polvo de ladrillo sigue siendo contundente: llegó a la final en sus últimos siete torneos sobre esta superficie, incluyendo sus consagraciones en Roland Garros 2024 y 2025.
Enfrente estará un Sinner que atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera. El italiano, segundo en el ranking, avanzó a la final tras vencer con autoridad al alemán Alexander Zverev por 6-1 y 6-4 en una semifinal en la que impuso condiciones desde el inicio.
Sinner mostró un tenis agresivo y preciso, capitalizando las cuatro oportunidades de quiebre que generó y sin concederle ninguna a su rival. La victoria no solo confirmó su gran presente, sino que también extendió su dominio sobre Zverev, a quien derrotó en los últimos ocho enfrentamientos y con quien ahora lidera el historial por 9-4.
El italiano llega a la final con una racha de 21 triunfos consecutivos y un rendimiento casi perfecto en los Masters 1000 de la temporada, donde acumula 16 victorias. Su crecimiento sostenido lo posiciona como una amenaza concreta para el reinado de Alcaraz.
El duelo de este domingo tendrá un condimento adicional que eleva su trascendencia: quien se imponga no solo será campeón en Montecarlo, sino que también se convertirá en el nuevo número 1 del mundo. Este escenario transforma el partido en una verdadera final anticipada por el liderazgo del circuito.
“Estos son los partidos por los que entreno”, afirmó Sinner tras su clasificación, evidenciando su motivación. Alcaraz, por su parte, también destacó la magnitud del encuentro: “El número uno está en juego, eso hace que la final sea aún más especial”.
Más allá del resultado, el cruce refleja el cambio generacional que atraviesa el tenis. Ambos jugadores se consolidaron como referentes de una nueva era y cada enfrentamiento entre ellos suma capítulos a una rivalidad que promete dominar el circuito en los próximos años.
Montecarlo, con su tradición y su exigente polvo de ladrillo, será el escenario ideal para este choque de estilos y ambiciones. De un lado, la explosividad y creatividad de Alcaraz; del otro, la potencia y precisión de Sinner. En juego, mucho más que un título: el liderazgo del tenis mundial.
comentar