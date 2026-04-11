Montecarlo: Alcaraz y Sinner juegan por el título y la cima del ranking

A los 22 años, Alcaraz se encuentra ante la posibilidad de sumar el título número 27 de su carrera, el tercero en la temporada y el noveno en torneos Masters 1000. Además, su dominio sobre polvo de ladrillo sigue siendo contundente: llegó a la final en sus últimos siete torneos sobre esta superficie, incluyendo sus consagraciones en Roland Garros 2024 y 2025.

Sinner arrasó a Zverev

Enfrente estará un Sinner que atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera. El italiano, segundo en el ranking, avanzó a la final tras vencer con autoridad al alemán Alexander Zverev por 6-1 y 6-4 en una semifinal en la que impuso condiciones desde el inicio.

Sinner mostró un tenis agresivo y preciso, capitalizando las cuatro oportunidades de quiebre que generó y sin concederle ninguna a su rival. La victoria no solo confirmó su gran presente, sino que también extendió su dominio sobre Zverev, a quien derrotó en los últimos ocho enfrentamientos y con quien ahora lidera el historial por 9-4.

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El italiano llega a la final con una racha de 21 triunfos consecutivos y un rendimiento casi perfecto en los Masters 1000 de la temporada, donde acumula 16 victorias. Su crecimiento sostenido lo posiciona como una amenaza concreta para el reinado de Alcaraz.

El duelo de este domingo tendrá un condimento adicional que eleva su trascendencia: quien se imponga no solo será campeón en Montecarlo, sino que también se convertirá en el nuevo número 1 del mundo. Este escenario transforma el partido en una verdadera final anticipada por el liderazgo del circuito.

“Estos son los partidos por los que entreno”, afirmó Sinner tras su clasificación, evidenciando su motivación. Alcaraz, por su parte, también destacó la magnitud del encuentro: “El número uno está en juego, eso hace que la final sea aún más especial”.

Más allá del resultado, el cruce refleja el cambio generacional que atraviesa el tenis. Ambos jugadores se consolidaron como referentes de una nueva era y cada enfrentamiento entre ellos suma capítulos a una rivalidad que promete dominar el circuito en los próximos años.

Montecarlo, con su tradición y su exigente polvo de ladrillo, será el escenario ideal para este choque de estilos y ambiciones. De un lado, la explosividad y creatividad de Alcaraz; del otro, la potencia y precisión de Sinner. En juego, mucho más que un título: el liderazgo del tenis mundial.