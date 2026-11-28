“Esta será mi última carrera en MotoGP. Hemos hecho historia”, fue uno de los mensajes con los que confirmó su despedida de la categoría reina del motociclismo.

Márquez, de 33 años, cierra una carrera en la que consiguió diez campeonatos mundiales: uno en 125cc (2010), uno en Moto2 (2012) y ocho en MotoGP (2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019, 2025 y 2026). Con sus ocho títulos en la máxima categoría igualó el registro del italiano Giacomo Agostini y superó a Valentino Rossi en cantidad de campeonatos mundiales totales dentro de la categoría reina.

El Gran Premio de Valencia será su última competencia profesional. La carrera principal se disputará este domingo 29 de noviembre, desde las 10 de la mañana, hora argentina.