Un fallo en el semáforo demoró la salida y provocó que la moto del español se prendiera fuego; además, recibió una sanción y debió cambiar de vehículo en el día posterior al anuncio de su retiro
Marc Márquez vivió un episodio inesperado este sábado en el Gran Premio de Valencia: su Ducati se incendió antes de la largada del sprint por un fallo en el semáforo. El retraso en la salida provocó que la moto del español se sobrecalentara hasta prenderse fuego, en lo que debía ser el último sprint de su carrera profesional.
El incidente también condicionó su participación en la carrera. Márquez tuvo que cambiar de Ducati y recibió una sanción de doble vuelta larga, por lo que quedó relegado en la competencia, que finalmente se disputó a 12 vueltas en lugar de las 13 previstas.
Marco Bezzecchi, que había conseguido la pole position, lideró la prueba de principio a fin. El italiano volverá a partir desde el primer lugar de la parrilla este domingo, cuando se dispute la última carrera de la temporada en el circuito Ricardo Tormo.
El episodio se produjo un día después de que el piloto español anunciara su retiro profesional. La noticia se conoció durante la primera jornada de actividad en Valencia, cuando el corredor de Ducati comunicó su decisión mediante una serie de carteles que mostró frente a las cámaras para agradecer a quienes lo acompañaron durante su trayectoria.
“Esta será mi última carrera en MotoGP. Hemos hecho historia”, fue uno de los mensajes con los que confirmó su despedida de la categoría reina del motociclismo.
Márquez, de 33 años, cierra una carrera en la que consiguió diez campeonatos mundiales: uno en 125cc (2010), uno en Moto2 (2012) y ocho en MotoGP (2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019, 2025 y 2026). Con sus ocho títulos en la máxima categoría igualó el registro del italiano Giacomo Agostini y superó a Valentino Rossi en cantidad de campeonatos mundiales totales dentro de la categoría reina.
El Gran Premio de Valencia será su última competencia profesional. La carrera principal se disputará este domingo 29 de noviembre, desde las 10 de la mañana, hora argentina.
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