Mundial 2026: Cabo Verde empató con Arabia Saudita y es el rival de Argentina

El empate sin goles terminó siendo suficiente para que Cabo Verde escribiera la página más importante de su historia futbolística. En su primera participación mundialista, el seleccionado africano avanzó a los dieciseisavos de final con tres puntos, producto de los empates ante Arabia Saudita y España y del histórico triunfo frente a Uruguay. Del otro lado, Arabia Saudita cerró su participación con dos unidades y quedó eliminada, mientras que España se adueñó del primer puesto del Grupo H tras vencer 1-0 a la Celeste.

Resumen del Partido: