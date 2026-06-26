Mundial 2026: Cabo Verde empató con Arabia Saudita y es el rival de Argentina

Cabo Verde hizo historia al meterse por primera vez en los dieciseisavos de final de un Mundial tras empatar con Arabia Saudita y aprovechar la derrota de Uruguay ante España.
Histórico para Cabo Verde, que empató 0-0 frente a Arabia Saudita y logró una clasificación inédita a los dieciseisavos de final del Mundial 2026. El conjunto africano se benefició de la derrota de Uruguay por 1-0 ante España y terminó en el segundo puesto del Grupo H, por lo que ahora será el rival de Argentina en la próxima ronda.
Durante el primer tiempo, Arabia Saudita fue el equipo que generó las situaciones más claras y exigió en varias oportunidades a Vozinha, la gran figura del encuentro. Sin embargo, con el correr de los minutos Cabo Verde equilibró el desarrollo y comenzó a crecer en ataque, aunque sin la precisión necesaria para romper el cero.
En el complemento, el conjunto dirigido por Bubista salió decidido a buscar el triunfo y contó con las mejores aproximaciones. Laros Duarte, Monteiro y Kevin Pina estuvieron cerca de convertir, pero se encontraron con las respuestas de Mohammed Al-Owais, mientras que del otro lado Vozinha volvió a aparecer cuando Arabia Saudita intentó reaccionar tras conocer que España vencía a Uruguay.
Lejos de especular con el resultado del otro partido, Cabo Verde mantuvo la iniciativa durante gran parte de la segunda mitad. Arabia Saudita, obligada a ganar para avanzar de ronda, mostró muy pocas ideas con la pelota y nunca logró ejercer una presión sostenida sobre el arco rival en los minutos decisivos.
El empate sin goles terminó siendo suficiente para que Cabo Verde escribiera la página más importante de su historia futbolística. En su primera participación mundialista, el seleccionado africano avanzó a los dieciseisavos de final con tres puntos, producto de los empates ante Arabia Saudita y España y del histórico triunfo frente a Uruguay. Del otro lado, Arabia Saudita cerró su participación con dos unidades y quedó eliminada, mientras que España se adueñó del primer puesto del Grupo H tras vencer 1-0 a la Celeste.
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