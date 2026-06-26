Mundial 2026: Senegal goleó a Irak y espera por clasificar como mejor tercero

El equipo dirigido por Pape Thiaw comenzó a encaminar el triunfo desde muy temprano. A los cuatro minutos, Habib Diarra abrió el marcador con un certero cabezazo tras un tiro de esquina. La situación se volvió aún más favorable para los senegaleses cuando, a los 13 minutos, Rebin Sulaka fue expulsado en Irak por una dura infracción, dejando a su selección con diez futbolistas durante casi todo el encuentro.