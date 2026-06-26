Mundial 2026: Senegal goleó a Irak y espera por clasificar como mejor tercero

Los Leones de Teranga aplastaron 5-0 al conjunto asiático en Toronto y ahora deberán esperar otros resultados para saber si ingresan entre los mejores terceros del Mundial 2026.
Senegal cerró la fase de grupos con una actuación contundente al derrotar por 5-0 a Irak en la última jornada del Grupo I del Mundial 2026. El conjunto africano dominó de principio a fin y sumó su primera victoria en el certamen, un resultado que le permite mantener esperanzas de avanzar a los dieciseisavos de final como uno de los mejores terceros.
El equipo dirigido por Pape Thiaw comenzó a encaminar el triunfo desde muy temprano. A los cuatro minutos, Habib Diarra abrió el marcador con un certero cabezazo tras un tiro de esquina. La situación se volvió aún más favorable para los senegaleses cuando, a los 13 minutos, Rebin Sulaka fue expulsado en Irak por una dura infracción, dejando a su selección con diez futbolistas durante casi todo el encuentro.
Con la superioridad numérica, Senegal manejó el desarrollo del partido y terminó de liquidarlo en el complemento. Ismaila Sarr amplió la diferencia a los 56 minutos luego de aprovechar una recuperación alta, mientras que Pape Gueye apareció pocos minutos después con un potente remate desde fuera del área para establecer el 3-0.
Lejos de conformarse, los africanos continuaron atacando y volvieron a golpear en la recta final. Gueye firmó su doblete para convertir el cuarto tanto de la noche y, a falta de pocos minutos para el cierre, Iliman Ndiaye selló la goleada con el 5-0 definitivo ante un rival completamente superado.
Con este resultado, Senegal finalizó tercero en el Grupo I con tres puntos y una diferencia de gol positiva, por lo que ahora dependerá de los resultados de las demás zonas para conocer si logra meterse entre los mejores terceros del Mundial. Irak, en cambio, cerró su participación sin unidades y se despidió del torneo con tres derrotas consecutivas.
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