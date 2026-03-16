Murió Marcelo Araujo, el histórico relator del fútbol argentino

Algunos de los últimos relatos icónicos de Marcelo Araujo fueron por ejemplo el de aquel Superclásico en el que Martín Palermo convirtió el gol justo cuando estaba mencionando la recaudación del duelo entre River y Boca.

776.420 Pesos la recaudacion para esta nueva edicion del Superclasico del Futbol Argentino MARTENNNN "¡Martín!"

El nacido un 12 de junio de 1947 en el barrio porteño de Villa Crespo, se fue dejando un legado eterno y siendo la compañía de millones de hinchas de distintas generaciones, que fueron cautivados por su voz y su manera de enaltecer los encuentros del deporte que tanto ama el argentino.

Otros relatos históricos de Marcelo Araujo

"Si lo hacés me voy" - Gol de Luis Medero vs. Platense, 1992.

Marcelo Araujo_ _Si lo haces me voy..._ (Golazo de Luis Medero, Boca vs Platense)

"A ver grone si sabés..." - Gol de Tchami vs. River, Torneo Clausura 1995.