Murió Marcelo Araujo, el histórico relator del fútbol argentino

El reconocido periodista deportivo falleció a sus 78 años. Fue la voz de muchos años de nuestro fútbol y referente del periodismo deportivo nacional.
Marcelo Araujo falleció este lunes por la mañana a sus 78 años. El icónico relator dejó su voz en cada partido del fútbol argentino y nos regaló grandes relatos a lo largo de su carrera, durante más de dos décadas.
Araujo formó parte de la icónica dupla con Enrique Macaya Márquez desde 1989 hasta 2004 al frente de la pantalla de Fútbol de Primera. El relator nos dejó varios latiguillos históricos en partidos memorables y marcó un antes y un después en la forma de narrar los encuentros.
En 2005, tras su salida de Fútbol de primera, fue convocado para conducir el programa 3 en el fondo, junto con Julio Ricardo y Ernesto Cherquis Bialo, emitido por Canal 7 hasta 2006.
Luego, tras estar varios años alejado del medio, entre 2009 y 2014 volvió a la televisión abierta realizando transmisiones para Fútbol Para Todos.
Algunos de los últimos relatos icónicos de Marcelo Araujo fueron por ejemplo el de aquel Superclásico en el que Martín Palermo convirtió el gol justo cuando estaba mencionando la recaudación del duelo entre River y Boca.
El nacido un 12 de junio de 1947 en el barrio porteño de Villa Crespo, se fue dejando un legado eterno y siendo la compañía de millones de hinchas de distintas generaciones, que fueron cautivados por su voz y su manera de enaltecer los encuentros del deporte que tanto ama el argentino.
"Si lo hacés me voy" - Gol de Luis Medero vs. Platense, 1992.
"A ver grone si sabés..." - Gol de Tchami vs. River, Torneo Clausura 1995.
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