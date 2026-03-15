Boca empató 1 a 1 con Unión en un partidazo en Santa Fe

Además, Boca y Unión tuvieron una infinidad de jugadas de gol donde fallaron en las definiciones. Si hubieran estado un poco más precisos y los arqueros no hubieran estado tan inspirados, el partido terminaba 4 a 4 como en Unión acabó con Independiente en el Libertadores de América en su última presentación en el campeonato.

Marchesín, Paredes, Aranda, Bareiro y Merentiel tuvieron gran nivel en Boca, mientras que Mansilla, Palacios, Pittón y Tarragona en Unión. Además, como equipo, los dos lograron hacer buenos ataques directos y jugadas de elaboración sumado a un enorme compromiso colectivo.

Boca sigue mostrando cosas interesantes de partido en partido desde la goleada contundente a Lanús en La Fortaleza, aunque lógicamente la presión por sumar mucho más sigue estando en la gente, la cual sabe que cada vez falta menos para el inicio del sueño en la Copa Libertadores.