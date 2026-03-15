Boca empató 1 a 1 con Unión en un partidazo en Santa Fe

El equipo de Claudio Úbeda demostró pasajes de buen fútbol y a la vez sufrió mucho ante un gran rival y una difícil cancha y terminó logrando llevarse un gran punto de visitante.
Boca empató 1 a 1 con Unión en un partidazo con niveles individuales y colectivos altos en el 15 de Abril por la onceava fecha del Torneo Apertura. Julián Palacios abrió el marcador para el local y Miguel Merentiel empató para el visitante. El equipo de Claudio Úbeda se llevó un puntazo de Santa Fe ante un gran rival y una muy difícil cancha.
Tras un inicio de partido discreto, con dos equipos estudiándose y pocas situaciones de gol, Unión pasó por arriba a Boca en el final del primer tiempo y logró abrir el marcador a los 41 minutos mediante Julián Palacios, quien definió con excelsa calidad tras una gran jugada colectiva.
Sin embargo, Boca disputó un gran complemento en fase ofensiva, consiguiendo empatar a los 11 minutos con un gran remate de Miguel Merentiel tras una chilena de Adam Bareiro que dio con fuerza en el palo. Matías Mansilla, que ya había sido su verdugo con Patronato y Estudiantes, le negó el triunfo al equipo de Úbeda con tres excelentes intervenciones.
Mansilla le atajó una tijera a Bareiro, un tiro libre a Paredes y un remate a quemarropa también al delantero paraguayo. Tres goles hechos que no sucedieron por la excelente concentración y reflejos del arquero. Por otro lado, Unión también protagonizó ataques directos e hizo lucir a Marchesín, despejando centros venenosos y atajando cabezazos.
Además, Boca y Unión tuvieron una infinidad de jugadas de gol donde fallaron en las definiciones. Si hubieran estado un poco más precisos y los arqueros no hubieran estado tan inspirados, el partido terminaba 4 a 4 como en Unión acabó con Independiente en el Libertadores de América en su última presentación en el campeonato.
Marchesín, Paredes, Aranda, Bareiro y Merentiel tuvieron gran nivel en Boca, mientras que Mansilla, Palacios, Pittón y Tarragona en Unión. Además, como equipo, los dos lograron hacer buenos ataques directos y jugadas de elaboración sumado a un enorme compromiso colectivo.
Boca sigue mostrando cosas interesantes de partido en partido desde la goleada contundente a Lanús en La Fortaleza, aunque lógicamente la presión por sumar mucho más sigue estando en la gente, la cual sabe que cada vez falta menos para el inicio del sueño en la Copa Libertadores.
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