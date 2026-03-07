Nico González brilló con un doblete y Atlético de Madrid venció a Real Sociedad

El partido comenzó con un Atlético decidido a imponer condiciones. A los cinco minutos, el noruego Alexander Sørloth abrió el marcador al definir dentro del área tras una jugada ofensiva que había comenzado segundos antes con una clara oportunidad del propio delantero.

La alegría del conjunto local, sin embargo, duró poco. Apenas cuatro minutos más tarde, la visita reaccionó con rapidez y alcanzó el empate gracias a un remate de Carlos Soler desde el centro del área que dejó sin chances al arquero colchonero.

A partir de ese momento, el equipo de Simeone asumió el protagonismo y generó varias situaciones para volver a ponerse en ventaja. Giuliano Simeone tuvo una oportunidad con un cabezazo que fue bien contenido por el arquero Álex Remiro, mientras que el uruguayo José María Giménez y el propio Sørloth también estuvieron cerca con remates que no encontraron destino de red. Antes del descanso también lo intentaron Koke y Nahuel Molina, pero el empate se mantuvo hasta el entretiempo.

Embed

Simeone movió el banco

En el inicio del complemento, Simeone movió el banco con un triple cambio que resultó decisivo. Ingresaron Julián Álvarez, Antoine Griezmann y Nicolás González, y el Atlético comenzó a generar más peligro en el área rival.

La sociedad entre los argentinos estuvo cerca de dar resultado a los 65 minutos, cuando Álvarez habilitó a González, que definió por encima del travesaño. Pero la revancha llegó enseguida. Un minuto después, Griezmann asistió de taco y el mediocampista argentino quedó mano a mano para marcar el 2-1.

Otra vez la reacción visitante fue inmediata. A los 68 minutos, el capitán vasco Mikel Oyarzabal sacó un potente remate desde fuera del área que se clavó en el arco madrileño para establecer el 2-2.

El Atlético siguió buscando y encontró su premio en el tramo final del encuentro. A los 81 minutos, González volvió a aparecer en el área y conectó un cabezazo tras un tiro de esquina para sellar el 3-2 definitivo y desatar el festejo en el Metropolitano.

gol

En los minutos finales, el conjunto rojiblanco supo sostener la ventaja con intensidad defensiva y evitar una nueva reacción de la Real Sociedad, que intentó llegar al empate con centros y pelotas detenidas.

Con este triunfo, el Atlético de Madrid suma tres puntos importantes en su lucha por los primeros puestos de LaLiga y se mantiene en la pelea con Real Madrid y FC Barcelona.