River Plate se entrena sin descanso con Eduardo Coudet y espera por el debut ante Huracán

El cuerpo técnico programó prácticas tanto el sábado como el domingo para seguir trabajando sobre un equipo que llega golpeado por su presente futbolístico. El objetivo es aprovechar cada jornada disponible antes del encuentro del jueves 12 de marzo en Parque Patricios, donde el ciclo de Coudet tendrá su primer examen formal.

La suspensión de la novena fecha del campeonato modificó los planes iniciales del plantel. River debía recibir a Atlético Tucumán en el estadio Monumental, pero la reprogramación del calendario le otorgó al nuevo entrenador algunos días adicionales para profundizar su trabajo antes de definir el primer once titular.

Embed

Coudet eligió sostener la intensidad en los entrenamientos, aunque sin recurrir a dobles turnos. De esta manera, el equipo llegará al duelo con Huracán con ocho prácticas acumuladas bajo la conducción del nuevo cuerpo técnico, un margen que el entrenador considera clave para empezar a ordenar al plantel.

En esta primera etapa, el desafío del DT no se limita al aspecto táctico. También busca recuperar la confianza de un grupo que atraviesa un momento irregular y que viene recibiendo cuestionamientos por parte de los hinchas en las últimas semanas.

En ese contexto, la idea inicial es mantener la base que jugó los partidos recientes. Coudet ya adelantó que pretende generar competencia interna dentro del plantel para elevar el rendimiento individual, aunque sin realizar cambios bruscos en la estructura del equipo en el corto plazo.

Coudet presentación

Por ese motivo, para el encuentro ante Huracán no se espera una formación completamente distinta a la que venía jugando. El entrenador pretende introducir ajustes progresivos mientras el equipo asimila su propuesta de juego.

La noticia positiva de la jornada llegó con la recuperación de Juan Fernando Quintero. El mediocampista colombiano volvió a entrenarse a la par del grupo luego de superar una lesión en el bíceps femoral.

Si bien el futbolista todavía necesita recuperar ritmo de competencia, en el cuerpo técnico consideran que la lesión fue leve y confían en que pueda ser incluido en la lista de convocados para el partido del jueves en Parque Patricios. Su evolución durante los próximos entrenamientos será determinante para saber si también podrá sumar minutos en el debut del nuevo ciclo.