Día del Hincha de Racing: por qué se festeja el 7 de marzo y cuáles serán las actividades

En aquel contexto, la situación económica era crítica. La deuda acumulada llevó a que el entonces presidente Daniel Lalín solicitara la quiebra del club. En medio de ese escenario, la síndica judicial Liliana Ripoll pronunció una frase que quedó marcada en la historia del fútbol argentino: “Racing Club Asociación Civil ha dejado de existir".

Las palabras sacudieron al mundo académico. Como respuesta, el 7 de marzo de 1999 miles de simpatizantes se autoconvocaron en el Estadio Presidente Perón. Ese día Racing debía debutar en el torneo ante Talleres, pero el partido no se disputó por la situación judicial.

Aun así, el Cilindro de Avellaneda se llenó. Cerca de 30.000 hinchas ocuparon las tribunas e incluso el campo de juego para demostrar que el club seguía vivo. A la jornada también se sumaron jugadores y glorias de la institución como el actual DT Gustavo Costas, Ubaldo Fillol, “Teté” Quiroz y Juan Carlos “Chango” Cárdenas.

Con el paso de los años, aquella movilización se transformó en un símbolo de resistencia para el club. Desde 2009, a diez años de aquel día histórico, Racing conmemora oficialmente el Día del Hincha, recordando la jornada en la que no hubo partido, pero sí una multitud que dejó en claro que la institución seguía existiendo.

La movida que planea Racing para el día del hincha

En el marco de esta fecha, el club lanzó el programa Hincha Oficial, una iniciativa gratuita destinada a simpatizantes que no son socios. El objetivo es reconocer a los fanáticos de Racing en todo el mundo y acercarlos a la vida institucional.

A través de este registro, los hinchas podrán acceder a beneficios, experiencias y a la compra de entradas remanentes, siempre después de las instancias de prioridad para vitalicios, abonados y socios.

Además, este sábado el club organizó una jornada especial en el Cilindro para socios e Hinchas Oficiales registrados. Habrá venta de indumentaria oficial, food trucks y distintas actividades entre las 12 y las 17.

Mientras tanto, el equipo de Gustavo Costas prepara su próximo compromiso: visitará a Sarmiento de Junín este martes a las 22, tras la goleada 3-0 ante Atlético Tucumán, resultado que lo dejó en zona de clasificación a los playoffs.