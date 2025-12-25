La Scaloneta en modo navidad: los looks de los campeones del mundo

El capitán del seleccionado campeón del mundo se encuentra en Rosario, como ya es habitual en los últimos años, pero esta vez no publicó la clásica foto junto a Antonela Roccuzzo y sus hijos Thiago, Mateo y Ciro. La falta de la imagen familiar llamó la atención de los fanáticos, acostumbrados a ese posteo que suele acumular miles de “likes”. La situación podría estar vinculada al delicado momento personal que atraviesa la familia, tras el accidente que sufrió su hermana María Sol en Miami días antes de su casamiento en Santa Fe.

Los looks de navidad de los Campeones y sus familias

En Inglaterra, varios referentes del plantel sí mostraron cómo pasaron la Navidad. Emiliano “Dibu” Martínez volvió a ser protagonista con su ya tradicional look “matchy-matchy”: el arquero marplatense posó junto a su esposa Mandinha Carbajal, sus hijos Santiago y Ava y sus mascotas, todos con pijamas rojas estampadas con el rostro de Papá Noel. La postal fue tomada en su casa de Birmingham, donde se prepara para seguir defendiendo el arco del Aston Villa, que atraviesa una racha positiva de diez triunfos consecutivos.

También desde el Reino Unido, Enzo Fernández compartió un carrete de fotos junto a Valentina Cervantes y sus hijos Olivia y Benjamín. En su caso, eligieron un conjunto a cuadrillé en tonos rojo, verde y blanco, en una celebración clásica al pie del árbol navideño.

Para Alexis Mac Allister, la Navidad tuvo un significado especial. Además de festejar su cumpleaños (como cada 24 de diciembre) el mediocampista del Liverpool celebró por primera vez como padre. En la imagen familiar se lo vio junto a su pareja Ailén Cova y su hija recién nacida, Alaia, en una postal cargada de emoción.

Las redes también mostraron a Cristian “Cuti” Romero en Londres junto a su esposa Karen Cavaller, y sus hijos Lucy y Valentino

Nicolás Tagliafico, siempre distendido, con Caro Calvagni.

En medio de los rumores de su posible llegada a Boca, Paulo Dybala y Oriana Sabatini celebraron una tranquila Nochebuena en Roma. Mientras ambos esperan la llegada de su primer hijo, que nacería a inicios de marzo de 2026

Lautaro Martínez desde Milán, con un look negro muy elegante junto con su pareja Agustina Gandolfo.

En Buenos Aires, Leandro Paredes celebró con Camila Galante y sus hijos, con una decoración llamativa: luces en la fachada de su casa con los colores azul y amarillo.

Entre pijamas combinadas, festejos íntimos y celebraciones repartidas por el mundo, los campeones del mundo volvieron a marcar presencia en una fecha especial. Mientras tanto, el deseo colectivo parece repetirse: salud, unión familiar y la ilusión intacta de volver a levantar la Copa en 2026.