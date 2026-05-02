Boca venció a Central Córdoba y clasificó como segundo de su grupo

Con una ráfaga de dos goles en tres minutos sobre el final del primer tiempo, Boca se fue 2 a 0 arriba del marcador sobre Central Córdoba al descanso. Alan Velasco, a los 43 minutos de juego, recibió dentro del área y sacó un remate que, con un desvío de un defensor, se metió en el arco local. Y, a los 45', Exequiel Zeballos se metió al área en una gran jugada individual y tocó al medio para que Milton Giménez amplíe la diferencia.