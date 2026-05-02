Boca venció a Central Córdoba y clasificó como segundo de su grupo

El Xeneize se impuso por 2 a 1 al Ferroviario en el Madre de Ciudades y por el triunfo posterior de Estudiantes terminó escolta de la Zona A del Torneo Apertura.
Boca venció 2 a 1 a Central Córdoba en Santiago del Estero y clasificó como segundo en la Zona A del Torneo Apertura después del triunfo posterior de Estudiantes a Platense. El equipo de Claudio Úbeda se levantó del golpazo que significó la derrota con Cruzeiro en Brasil por la Copa Libertadores con un arbitraje polémico.
Con una ráfaga de dos goles en tres minutos sobre el final del primer tiempo, Boca se fue 2 a 0 arriba del marcador sobre Central Córdoba al descanso. Alan Velasco, a los 43 minutos de juego, recibió dentro del área y sacó un remate que, con un desvío de un defensor, se metió en el arco local. Y, a los 45', Exequiel Zeballos se metió al área en una gran jugada individual y tocó al medio para que Milton Giménez amplíe la diferencia.
Central Córdoba reaccionó al complemento: Michael Santos descontó a los 11 minutos del complemento definiendo dentro del área tras un centro y cabezazo que lo dejó frente a frente a Brey. Claudio Úbeda sintió el golpe y mandó a la cancha a titulares como Miguel Merentiel, Tomás Aranda y luego Leandro Paredes para matar el partido.
Con la inyección de jerarquía, Boca controló mejor a Central Córdoba y mereció liquidar la historia: Aranda y Paredes dejaron mano a mano a la Bestia pero Alan Aguerre le ahogó una y otra vez el grito al uruguayo. Por otro lado, Brey tuvo una gran atajada a Santos para sostener el triunfo en condición de visitante.
De esta manera, Boca se recuperó de la derrota con Cruzeiro en la Copa y clasificará como primero a los playoffs a menos que Estudiantes supere a Platense esta noche en Vicente López. Por otro lado, Claudio Úbeda pudo observar futbolistas alternativos con buenos rendimientos de cara a una importante seguidillas de duelos.
comentar