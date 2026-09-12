Operaron a Emmanuel Mammana luego de la grave lesión ante Newell's: cuál es su estado de salud

El defensor de Vélez chocó con el arquero Tomás Marchiori en el segundo tiempo. Por el impacto, sufrió un traumatismo de hemitórax derecho que le provocó la fractura de múltiples costillas y neumotórax.
Emmanuel Mammana, defensor de Vélez, debió ser operado de urgencia luego de un fuerte golpe que sufrió durante el partido entre su equipo y Newell´s y quedó internado en unidad de cuidados intensivos.
La lesión ocurrió a los diez minutos del segundo tiempo. El arquero del Fortín, Tomás Marchiori, salió a despejar un centro cerca del punto penal. En ese movimiento impactó de manera involuntaria contra Mammana, que debió ser retirado en camilla del césped y fue trasladado en ambulancia al Sanatorio de la Mujer, en Rosario.
Según el parte médico difundido por Vélez, el marcador central sufrió "un traumatismo de hemitórax derecho que le provocó la fractura de múltiples costillas y neumotórax", por lo que fue intervenido quirúrgicamente y se le colocó "un tubo de avenamiento pleural".
Un neumotórax, vale recordar, es la acumulación de aire en el espacio que se encuentra entre el pulmón y la pared torácica (cavidad pleural), lo que provoca el colapso total o parcial del órgano respiratorio. Entre los síntomas principales, se encuentran el dolor repentino y agudo en el pecho o en el costado del lado afectado, la falta de aire o dificultad para respirar y la tos seca y persistente.
El marcador central se encuentra "estable" en cuidados intensivos por "precaución".
"Se espera la evolución clínica satisfactoria y la eventual resolución quirúrgica, en caso de ser necesario, de las fracturas costales", señaló el club de Liniers en el parte médico.
Después del empate 1 a 1 contra Newell's en el Coloso del Parque, Marchiori se refirió al choque con el defensor. "Ojalá no sea nada, porque esto es la salud de una persona y ojalá que sea algo leve. Es un gran jugador y un gran compañero, así que ojalá pronto se reincorpore con nosotros”, expresó el arquero.
Mammana se incorporó al Fortín a comienzos de 2024 tras quedar libre de River y, enseguida, se consolidó como una pieza fundamental del equipo dirigido por Gustavo Quinteros en aquel momento. Durante su primera temporada, aportó la solidez y experiencia necesarias para que Vélez se consagrara campeón de la Liga Profesional.
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