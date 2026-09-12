Operaron a Emmanuel Mammana luego de la grave lesión ante Newell's: cuál es su estado de salud

¿Cuál es el estado de salud de Emmanuel Mammana?

El marcador central se encuentra "estable" en cuidados intensivos por "precaución".

"Se espera la evolución clínica satisfactoria y la eventual resolución quirúrgica, en caso de ser necesario, de las fracturas costales", señaló el club de Liniers en el parte médico.

Después del empate 1 a 1 contra Newell's en el Coloso del Parque, Marchiori se refirió al choque con el defensor. "Ojalá no sea nada, porque esto es la salud de una persona y ojalá que sea algo leve. Es un gran jugador y un gran compañero, así que ojalá pronto se reincorpore con nosotros”, expresó el arquero.

Mammana se incorporó al Fortín a comienzos de 2024 tras quedar libre de River y, enseguida, se consolidó como una pieza fundamental del equipo dirigido por Gustavo Quinteros en aquel momento. Durante su primera temporada, aportó la solidez y experiencia necesarias para que Vélez se consagrara campeón de la Liga Profesional.