Boca venció a Central Córdoba y llega entonado a la Copa Sudamericana

El lateral llegó hasta el fondo y envió un centro al corazón del área. Valencia no consiguió conectar, pero Romero apareció detrás, capturó la pelota cerca del punto penal y definió para establecer el 1-0.

El Xeneize mantuvo la intensidad y volvió a golpear seis minutos más tarde. Dylan Gorosito desbordó por derecha y lanzó un centro rasante hacia el segundo palo, donde Valencia apareció sin marca para empujar la pelota con el arco vacío y festejar por primera vez desde su llegada a Boca.

El conjunto local tuvo oportunidades para ampliar la diferencia antes del descanso, aunque no consiguió aprovecharlas y se marchó al vestuario con dos goles de ventaja.

Golazo de Angel Romero

La tranquilidad definitiva llegó a los 10 minutos del complemento y con una verdadera joya. Tras recibir un pase de Carlos Palacios, Romero observó adelantado al arquero Alan Aguerre y sacó un extraordinario remate desde unos 40 metros. La pelota tomó altura y terminó ingresando por el ángulo derecho para decretar el 3-0.

El doblete coronó una actuación especial para el atacante, quien aprovechó su primer partido como titular desde la llegada de Arruabarrena al banco de Boca.

Con la amplia diferencia, el Xeneize administró el partido y comenzó a pensar definitivamente en su próximo compromiso internacional. Central Córdoba encontró el descuento recién a los 44 minutos del segundo tiempo, cuando Cuitiño desvió una pelota y estableció el 3-1 definitivo.

Boca cumplió así con su objetivo en el Clausura aun preservando a varios de sus habituales titulares. Además de sumar tres puntos, Arruabarrena encontró respuestas en los futbolistas que tuvieron su oportunidad y ahora podrá concentrarse en la revancha frente a San Pablo, con un lugar en las semifinales de la Sudamericana en juego.