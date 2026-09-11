Defensa y Justicia derrotó a Gimnasia de Mendoza y alcanzó a Vélez en la punta

El exdelantero de Independiente volvió a convertir pocos minutos después y parecía encaminar rápidamente el partido para Defensa. Sin embargo, el VAR advirtió al árbitro Jorge Baliño sobre una posición adelantada y el segundo tanto fue anulado.

Una ausencia que se siente

Gimnasia intentó reaccionar, pero tuvo dificultades para generar peligro y sintió la ausencia de Agustín Módica. El goleador no pudo estar presente por segundo partido consecutivo debido a una lesión y el conjunto dirigido por Darío Franco perdió peso ofensivo.

Defensa mantuvo el control y salió al segundo tiempo decidido a ampliar la diferencia. A los cinco minutos, Fernández escapó por derecha, enganchó dentro del área y sacó un zurdazo que pasó muy cerca del travesaño.

El segundo llegó a los 12 minutos y nuevamente a través de un contragolpe. Valentín Loza recuperó y lanzó un pase profundo para César Pérez, quien aceleró por la derecha, llegó hasta el fondo y asistió a Barbona. El mediocampista definió hacia el segundo palo y puso el 2-0.

Manejó la diferencia

A partir de allí, Defensa administró la ventaja sin mayores sobresaltos. La comodidad del equipo de Vaccari quedó reflejada también en las variantes: cuando Gimnasia ya había agotado sus cambios, el entrenador local apenas había realizado una modificación.

El resultado le permitió al Halcón llegar a 17 unidades y compartir el primer puesto de la Zona A con Vélez. Gimnasia, en cambio, desperdició la posibilidad de convertirse en único líder y quedó un punto por debajo, con 16.

En la próxima fecha, Defensa y Justicia visitará a Central Córdoba el viernes 18 desde las 18, con el objetivo de sostener su buen momento y continuar escalando también en la Tabla Anual. Gimnasia de Mendoza intentará recuperarse como local frente a Deportivo Riestra, el sábado 19 a partir de las 14.30.