Según un comunicado de la FAB firmado por su presidente, Luis Romio -que incluía el informe médico-, se hablaba de una “lesión en el hueso grande de la mano derecha”, sin especificar qué tipo de lesión.

Pero como la mentira tiene patas cortas, hoy -con el diario del lunes y las cartas sobre la mesa-, podemos afirmar que tales sospechas tenían asidero.

No es autobombo ni autoproclamas. No interesa ni un poco eso. Convivir mucho tiempo en un lugar desarrolla ciertos sentidos cuyo único mérito es la permanencia.

La cuestión es que en un poder de recuperación “milagroso”, La Joya peleará este jueves –19 de diciembre- en Barranquilla, Colombia, ante el venezolano Gabriel Maestre, ex estrella del amateurismo a quien sin embargo el bonaerense Alberto Palmetta “tenía de hijo” ya que lo venció 3 veces.

Chaves no sólo dos semanas después puede pelear y afrontar tamaño compromiso, sino que en el ínterin, lesionado y todo pudo negociar, fijar fecha, rival, bolsa –cosas que no se hacen de un día para el otro- sin tener la certeza de que iba a recuperarse, y a los pocos días, casi descaradamente, ya fue anunciado para este evento sin ponerse colorado.

La FAB había pospuesto la velada completa para el próximo año, más precisamente para el 29 de febrero –el 2020 es año bisiesto-, pero ahora, ante esta novedad y la constatación de la maniobra del púgil, buscará otro rival acorde para Silva, que en realidad no lo hay. No al menos de la calidad de La Joya, que según boxrec.com, está suspendido hasta el 7 de febrero de 2020 por la FAB, porque ésta envió un comunicado informando de su “supuesta” lesión que él mismo acreditó.

ADEMÁS:

Joshua-Ruíz II, y lo que no se quiso ver

Boxeo: Proyección 2030

¿Alguno piensa que alguien le dará bolilla?

Reflexiones: ¿puede hacer algo la FAB para evitar estas cosas? ¿Tiene derecho? ¿Puede impedírsele a un boxeador -máxime como Chaves, en el final de su carrera-, impedirle ir a ganarse una mejor bolsa, que seguramente acá no se la podrá igualar, con el riesgo cierto de encima perder la pelea ante Silva, que en cartel está debajo suyo?

Se haga lo que se haga, se piense lo que se piense, no se puede competir contra bolsas, ni a veces contra propuestas, con lo debilitado que está el boxeo casero. Pero teóricamente las Fechas FAB estaban para nutrirlo, reforzarlo, inyectar calidad, estimular choques, elevar el producto. ¿Mas con qué herramientas?

Sin embargo, hay una palabra que cumplir a veces. No es un detalle menor. Y si bien suele no es lo más conveniente, la lealtad y el compromiso son la base de la seriedad y el respeto, cimientos para la consolidación personal. Y lo que rubrica el sentido de pertenencia.

No obstante a Chaves poco puede achacársele, más que su proceder ético. Tampoco a promotores extranjeros, lejanos a esta realidad y por ende descomprometidos.

Lo que hace ruido es la forma, la mentira. Y algo peor: que está avalada por un certificado médico, donde un profesional firma y afirma acerca de una lesión que días después se cayó como un castillo de naipes.

¿Qué pasaba si Chaves iba con la verdad y pedía una postergación, dado la oferta recibida? ¿Quién podría no entenderlo?

Cuando se habla que el boxeo argentino está en crisis, y que casi no tiene solución, se refiere a esto, que no solamente tiene que ver con la calidad boxística de los púgiles. Hay otros valores en crisis, y no sólo en el boxeo.

A eso agreguemos la economía, la falta de generosidad, el exceso de egoísmo, y por sobre todo, el comportamiento de cada uno en su área de influencia, donde la honestidad sea el Norte y guíe las acciones por sobre el beneficio personal.