Paula Pareto, campeona olímpica, fue operada con éxito y piensa en Tokio

"Tengo la suerte de contar con la ayuda del Comité Olímpico Argentino y el Enard que me permitieron llegar a manos de un gran equipo de profesionales de la salud y a su vez excelentes personas. Agradezco a mi equipo de siempre y a mi familia, psicólogo, amigos y entrenadores que jamás me fallan", publicó Pareto en su cuenta de Instagram.

"Para los que quieran saber, me hicieron una artrodesis cervical C5-C6, que consiste en unir con una plaquita las vértebras cervicales número 5 y 6, y evita, de esa manera, que se mueva la articulación entre esas dos vértebras, no se compriman los nervios y no se produzca dolor", remarcó la judoca.