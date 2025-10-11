Enzo Fernández fue desafectado de la Selección por una sinovitis

El mediocampista del Chelsea no estará disponible para el amistoso del próximo martes frente a Puerto Rico en el Chase Stadium de Miami, el segundo y último compromiso de la gira por Estados Unidos.

La Asociación del Fútbol Argentino confirmó la noticia a través de un comunicado en redes sociales: “El futbolista de Chelsea FC Enzo Fernández queda desafectado de la gira por una sinovitis en su rodilla derecha”. El diagnóstico encendió una alarma en el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni, dado que el ex River Plate es una de las piezas más estables y determinantes del mediocampo campeón del mundo.

La sinovitis -una inflamación de la membrana que recubre las articulaciones- obliga al jugador a realizar un tratamiento específico y a disminuir la carga física. Por eso, el cuerpo médico decidió liberarlo para que continúe su recuperación en Londres bajo la supervisión del departamento médico del Chelsea. En el entorno del jugador aseguran que la molestia no reviste gravedad, pero que la decisión busca evitar riesgos ante el exigente calendario que se avecina.

Fernández había sido titular en la victoria 1-0 frente a Venezuela en Miami, donde mostró su habitual despliegue y precisión en el mediocampo. Desde su irrupción en el Mundial de Qatar 2022, el volante se consolidó como uno de los símbolos del nuevo ciclo albiceleste. Su capacidad para marcar los tiempos del juego, recuperar y distribuir con criterio lo convirtió en una pieza irremplazable para Scaloni.

Scaloni analiza variantes

Con la baja confirmada, el entrenador analiza variantes para el amistoso ante Puerto Rico. Entre las opciones aparecen Aníbal Moreno y José Manuel López, ambos del Palmeiras, y Lautaro Rivero, de River Plate, quienes podrían tener su debut absoluto con la Selección mayor. “El martes jugarán todos los chicos nuevos que han venido. Ojalá lo aprovechen”, anticipó Scaloni tras el encuentro con la Vinotinto.

El cuerpo técnico aprovechará el partido como banco de pruebas para observar a los futbolistas que vienen empujando desde atrás, en un proceso que apunta a ampliar la base de jugadores de cara al Mundial 2026. La idea, según repiten desde el cuerpo técnico, es mantener una estructura sólida pero con competencia interna en cada puesto.

Messi, una incógnita

La presencia de Lionel Messi sigue siendo una incógnita. El capitán, que no jugó ante Venezuela, atraviesa una intensa seguidilla de partidos con Inter Miami y maneja sus cargas físicas junto al cuerpo técnico. Aunque no presenta molestias, su participación ante Puerto Rico dependerá de cómo se sienta en los próximos días.

Más allá de la ausencia de Fernández y las dudas sobre Messi, la gira por Estados Unidos deja conclusiones positivas para Scaloni. El equipo mantiene su identidad y continúa afianzando nuevas alternativas en cada línea, mientras se prepara para el inicio de las Eliminatorias rumbo al Mundial de 2026, donde Argentina buscará revalidar su condición de campeona del mundo.

El amistoso ante Puerto Rico se disputará el martes 14 de octubre en el Chase Stadium de Miami -la casa del Inter Miami- y marcará el cierre del año futbolístico para la Albiceleste. Será también una oportunidad para que los jóvenes convocados muestren su potencial y para que el cuerpo técnico siga delineando la próxima etapa del proyecto que comenzó en Qatar y apunta a la defensa del título en Norteamérica.