Boca volvió a los entrenamientos tras la muerte de Miguel Ángel Russo: el homenaje al DT

Russo, que falleció el miércoles a los 69 años luego de una larga lucha contra el cáncer, fue despedido con innumerables muestras de dolor por parte de hinchas de Boca así como otros tantos equipos del fútbol argentino, además de sus familiares y seres queridos.

Al velatorio de Russo concurrieron los planteles de Boca, Rosario Central, San Lorenzo, representantes de Estudiantes de La Plata y muchísimos aficionados que lucían camisetas de los clubes en los que el histórico director técnico trabajó a lo largo de su carrera.

ubedaDT Claudio Úbeda dirigió la práctica de este sábado. Seguirá como DT de Boca hasta diciembre.

En las últimas horas, Juvenal Rodríguez, uno de los asistentes de Russo, confirmó que Claudio Úbeda seguirá como DT hasta el final del Torneo Clausura. "Por ahora, Claudio va a ser el técnico del equipo, yo voy a estar como asistente, seguramente hasta que termine este torneo. Ya después decidirá el club, la directiva, cuál es el camino. Pero estaremos como continuando con el legado de Miguel hasta diciembre, estas fechas que quedan y las finales de la Liga de la Copa”, aseguró.

En declaraciones radiales, Juvenal Rodríguez dio también detalles de la dinámica de trabajo que mantuvo junto a Úbeda y la influencia de Russo en el día a día del plantel xeneize. “Nosotros con Claudio todos los días íbamos a contarle lo que hacíamos en el entrenamiento y él pudiera saber, porque él era el técnico de Boca. Lo hacíamos partícipe del día a día, porque así lo sentíamos”, contó.

"Miguel nunca demostró dolor. Me acuerdo que hace unos días le pregunté qué quería: si seguíamos, si nos íbamos, si renunciábamos... Y me contestó como siempre, como en todas las decisiones en la vida de él: ‘tranquilo, tranquilito. Yo hablo con el Chelo (Delgado)’”, comentó el ayudante. "Ya me di cuenta que él no quería, y que iba a dejar todo así... y él quería terminar siendo el técnico de Boca Juniors. No tengo dudas”.

En esa línea, Juvenal Rodríguez recordó una anécdota junto con el DT: "Hace unos ocho meses, me acuerdo que íbamos en la ruta yendo a Rosario, después de un partido que tuvimos contra Racing, en San Lorenzo, hablando le pregunté qué pensaba que iba a ser su próximo destino... y me dijo: ‘Vamos a dirigir a Boca en el Mundial de Clubes’”.

Y concluyó: "Así lo tenía de súper claro, Miguel era así, veía cosas donde otro no las veía. Él quería terminar en Boca, ya sabía que venía su último período de vida".