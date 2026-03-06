Paulo Dybala fue operado de la rodilla izquierda y se perderá la Finalissima ante España

El atacante de 32 años tomó la decisión junto al cuerpo médico de la Roma después de abandonar la práctica del jueves en el centro deportivo Fulvio Bernardini, donde el equipo dirigido por Gian Piero Gasperini realizaba su rutina habitual.

La cirugía fue realizada por el especialista Piero Paolo Mariani en la clínica Villa Stuart. El objetivo del procedimiento fue evaluar el estado de la rodilla, una zona que viene generándole problemas físicos desde principios de año.

Según informó la prensa italiana, el tiempo estimado de recuperación será de aproximadamente un mes. De esta manera, el campeón del mundo quedará fuera de la Finalissima que enfrentará a la Argentina con España y recién podría regresar a las canchas después de esa fecha FIFA.

Dybala no juega un partido oficial desde el 25 de enero, cuando la Roma enfrentó al Milan por la 22ª fecha de la Serie A. Desde entonces, la molestia en la rodilla lo mantuvo al margen de la actividad competitiva.

Un año complicado y la mirada en el Mundial

La intervención llega en un momento particular para el cordobés. En lo personal atraviesa días felices tras el nacimiento de su hija Gia, fruto de su relación con la cantante Oriana Sabatini. Sin embargo, en lo deportivo su 2026 ha estado marcado por las lesiones.

La nueva pausa en su actividad abre interrogantes de cara al Mundial de 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Con este período de recuperación, Dybala tendrá un margen reducido para recuperar ritmo competitivo antes de una eventual convocatoria.

En la actual temporada europea, el delantero suma 22 partidos con la Roma, 14 de ellos como titular. En esos encuentros marcó tres goles y dio cuatro asistencias, acumulando 1.295 minutos en cancha.

Su última participación con la Selección argentina fue en la anteúltima doble fecha de Eliminatorias sudamericanas, cuando ingresó algunos minutos en los partidos frente a Chile y Colombia.

Con la operación ya realizada, el objetivo inmediato será completar la recuperación y volver a sumar minutos en la Roma para intentar recuperar protagonismo tanto en su club como en el equipo dirigido por Lionel Scaloni.