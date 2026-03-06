Alpine no arrancó bien en Australia y Franco Colapinto admitió que hay mucho por mejorar

“No hemos tenido un comienzo de fin de semana muy fluido aquí en Melbourne, pero estoy seguro de que hemos aprendido lo suficiente para mejorar el rendimiento de cara a mañana. Sin embargo, solo son entrenamientos y hemos visto algunas áreas clave donde sabemos que tenemos cosas que corregir y muchas que mejorar, algo que confío en que podamos hacer”, sostuvo Colapinto tras bajarse del auto.

Alpine evidenció dificultades inesperadas desde el inicio. El equipo, que apostó fuerte al desarrollo del nuevo chasis A526 y a las unidades de potencia Mercedes-Benz luego de cerrar la etapa con motores Renault, esperaba un rendimiento mucho más competitivo en el debut tras lo mostrado en la pretemporada.

Sin embargo, los resultados estuvieron lejos de lo previsto: Colapinto finalizó 18º en la segunda sesión, a casi tres segundos del mejor registro de Oscar Piastri (McLaren), y solo superó a Valtteri Bottas (Cadillac), mientras que su compañero Pierre Gasly terminó 16º.

El balance de Alpine: inconvenientes, despistes y un momento tenso con Hamilton

La jornada estuvo lejos de ser ideal para Alpine. En la primera práctica, todos los autos con motor Mercedes quedaron alejados de los tiempos de punta, aunque los Alpine fueron los más retrasados. En la segunda sesión la situación no cambió demasiado: si bien los tres mejores tiempos fueron para autos con unidad de potencia alemana, el equipo francés volvió a quedar relegado.

Colapinto completó 26 giros y sufrió un pequeño despiste. Además, protagonizó un momento de tensión con Lewis Hamilton: el argentino circulaba a baja velocidad por la recta principal y el siete veces campeón del mundo tuvo que esquivarlo con su Ferrari mediante una maniobra rápida para evitar un choque. Los comisarios registraron el episodio y podrían analizar una posible sanción.

Para completar un viernes complicado, el propio Colapinto reveló que también tuvo un inconveniente físico.

“Tuve un pequeño problema con hielo seco y residuos en el ojo al final de los entrenamientos libres 2. Afortunadamente, no fue demasiado grave ni motivo de preocupación”, explicó.

Colapinto explicó parte del porqué de la mala performance de Alpine y mencionó el pequeño inconveniente con hielo seco que sufrió en el ojo. Video: Cadena 3.

Según detalló, pequeñas partículas de hielo seco y otros residuos ingresaron en su ojo cuando finalizaba la actividad del viernes, lo que le generó una molestia momentánea en la visión. De todos modos, el piloto aseguró que se encuentra en buen estado y que el incidente no debería afectar su presencia durante el resto del fin de semana del Gran Premio de Australia.

La tercera y última sesión de entrenamientos se disputará este viernes desde las 22:30 (hora de Argentina), mientras que la clasificación será en la madrugada del sábado, a las 2:00. Alpine deberá trabajar intensamente para revertir el rendimiento mostrado en el primer día.

“Espero que podamos encontrar algunas mejoras durante la noche”, confió el piloto argentino.