Nicolás Varrone y Mattia Colnaghi tuvieron suerte dispar en la clasificación de F2 y F3

El argentino disputa su primera fecha en la categoría, pero no pudo mejorar su registro debido a las banderas rojas provocadas por el español Mari Boya (Prema Racing) y el italiano Gabriele Mini (MP Motorsport), que interrumpieron la sesión y le impidieron completar vueltas rápidas.

De esta manera, el piloto no logró repetir el rendimiento que había mostrado en los entrenamientos previos, donde había terminado 14°.

a43791e5d6a934bb65ce075ccc2c239b7c058844 Nicolás Varrone terminó 19° en la clasificación de Fórmula 2 en el circuito de Albert Park, en su debut en la categoría.

La pole position fue para el sueco Dino Beganovic (DAMS Lucas Oil), con un tiempo de 1:28,695. El top 10 lo completaron el noruego Martinius Stenshorne (Rodin Motorsport), el irlandés Alexander Dunne (Rodin Motorsport), el mexicano Noel León (Campos Racing), el búlgaro Nikola Tsolov (Campos Racing), el brasileño Rafael Câmara (Invicta Racing), el indio Kush Maini (ART Grand Prix), el alemán Oliver Goethe (MP Motorsport), el paraguayo Joshua Dürksen (Invicta Racing) y el tailandés Tasanapol Inthraphuvasak (ART Grand Prix).

La actividad de la Fórmula 2 continuará con la carrera sprint, que se disputará este sábado a las 00:10 (hora de Argentina).

Colnaghi se destacó en Fórmula 3

En contraste, el argentino Mattia Colnaghi (MP Motorsport) tuvo una muy buena actuación en la clasificación de Fórmula 3 al terminar sexto en el inicio de la temporada.

El piloto de 17 años registró un tiempo de 1:34,547 en Albert Park y logró dejar atrás los problemas que había sufrido en los entrenamientos, cuando provocó la primera bandera roja de la temporada por un inconveniente en el motor a pocos minutos del final de la sesión.

720 Mattia Colnaghi se destacó en la clasificación de Fórmula 3 en Australia y finalizó sexto en el circuito de Albert Park.

La pole position quedó en manos del francés Théophile Naël (Campos Racing) con un registro de 1:34,187. Por delante de Colnaghi también finalizaron el estadounidense Ugo Ugochukwu (Campos Racing), el británico Freddie Slater (Trident), el polaco Maciej Gladysz (ART Grand Prix) y el italiano Nicola Lacorte (DAMS Lucas Oil).

El top 10 lo completaron el japonés Taito Kato (ART Grand Prix), el australiano James Wharton (Prema Racing), el italiano Brando Badoer (Rodin Motorsport) y el danés Noah Stromsted (Trident).

La carrera sprint de la Fórmula 3 se disputará este viernes a las 21:15 (hora de Argentina) y Colnaghi largará séptimo debido a la inversión de grilla entre los 12 primeros de la clasificación.