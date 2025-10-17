Peque Schwartzman se casó por civil: todas las imágenes de una ceremonia íntima

Pepe se presentó con un look moderno y relajado: dejó de lado el clásico traje negro y apostó por un blazer azul pastel, pantalones a juego, camisa celeste y zapatillas blancas. Eugenia lució un vestido blanco marfil, minimalista y ajustado al cuerpo, confeccionado en tela sedosa hasta las rodillas y con un delicado detalle de transparencia en la parte inferior. Lo completó con una tela sutil sobre sus rizos dorados y un ramo de flores blancas.

Luego de la ceremonia, los flamantes recién casados salieron al atrio del lugar tomados de la mano y se fundieron en un beso frente a las cámaras. Como no podía ser de otra manera, esa una que rápidamente recorrió las redes, instalándose como una de las noticias más lindas del mes.

Recordemos que el amor entre El Peque y la modelo nació en 2019, cuando un amigo en común —nada menos que el diseñador de calzado Ricky Sarkany— los presentó en un evento. La conexión fue inmediata pero ese día no intercambiaron más que algunas palabras. Meses después, fue otra amiga en común que los volvió a unir. Y ahí Peque y Eugenia comenzaron a salir.

CÓMO FUE LA ROMÁNTICA PROPUESTA DE CASAMIENTO

Cinco años más tarde, el sueño se hizo realidad. En abril de 2024, durante un viaje romántico a París, Diego le propuso casamiento frente a la Torre Eiffel. Ella aceptó entre lágrimas y compartió el momento en redes, con un emotivo mensaje dedicado al amor de su vida, tras concretarse la propuesta formal a Eugenia.

Peque nota 1

Peque nota 2

“ Este día no lo voy a olvidar nunca. Gracias por elegirme siempre... Cierro los ojos para no despertarme y que la vida siga siendo un sueño que se vuelve realidad. Hasta viejitos”, escribió él, súper romántico, tras conseguir la aceptación de su novia para formar una familia juntos. Que sea con mucha felicidad.

Peque nota 3

Peque civil video