Piña va, piña viene: batalla campal entre los jugadores de Arsenal y Talleres de Escalada

Al final, Iglesias decidió expulsar a Mosca, que tuvo que ser retirado por sus propios compañeros debido a que continuaba buscando enfrentarse con los jugadores de Arsenal. Después de varios minutos de tensión, el árbitro dio por terminado el encuentro.

La derrota dejó a Arsenal en el quinto lugar, mientras que Talleres quedó en lo más alto junto a Excursionistas. Ambos se enfrentarán el próximo sábado en Escalada.