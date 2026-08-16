Piña va, piña viene: batalla campal entre los jugadores de Arsenal y Talleres de Escalada

Ocurrió en los últimos minutos del partido correspondiente a la Primera B Metropolitana. La pelea involucró a gran parte de los futbolistas e integrantes de los cuerpos técnicos.
El partido entre Arsenal y Talleres de Remedios de Escalada terminó con una batalla campal, que involucró a gran parte de los futbolistas y hasta integrantes de los cuerpos técnicos, en un partido de la Primera B Metropolitana jugado el último sábado en Sarandí.
El encuentro, correspondiente a la fecha 30, se encaminaba a un triunfo de la visita por 1 a 0 gracias al gol agónico de Pablo Cortizo. Sin embargo, todo se descontroló en el quinto minuto de descuento, cuando Alexis Payés fue a disputar una pelota con Claudio Mosca y comenzó una fuerte discusión.
El mediocampista de Talleres, un histórico del ascenso que además se formó en Arsenal, reaccionó ante la infracción y empujó a su rival, mientras intercambiaba insultos con varios jugadores del conjunto local. La situación escaló rápido, y Damián Pérez, capitán de Arsenal, salió en defensa de su compañero. En cuestión de segundos, casi todos los protagonistas se sumaron al tumulto, mientras el árbitro Gastón Iglesias intentaba sin éxito separar a los futbolistas.
La pelea tuvo incluso otro foco, cuando Mariano Del Col le dio un fuerte derechazo en el mentón a Eugenio Olivera, suplente de Talleres, en medio de la confusión.
Al final, Iglesias decidió expulsar a Mosca, que tuvo que ser retirado por sus propios compañeros debido a que continuaba buscando enfrentarse con los jugadores de Arsenal. Después de varios minutos de tensión, el árbitro dio por terminado el encuentro.
La derrota dejó a Arsenal en el quinto lugar, mientras que Talleres quedó en lo más alto junto a Excursionistas. Ambos se enfrentarán el próximo sábado en Escalada.
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