Polo: La Hache y Yellowrose, de Jorge "Corcho" Rodríguez, unen fuerzas para competir en Tortugas y Palermo

Por su parte, La Hache nació hace más de una década en General Rodríguez y comenzó a competir en el máximo nivel del polo argentino en 2022. Desde entonces, ha sostenido un crecimiento deportivo y organizativo basado en el trabajo, la preparación y el compromiso colectivo. La conquista del Abierto de Tortugas 2024 representó uno de los principales hitos de su trayectoria y consolidó sus aspiraciones de mantenerse entre los protagonistas de la Triple Corona.

La alianza entre ambas organizaciones abre una nueva etapa que trasciende lo estrictamente deportivo. El encuentro de los hermanos Ulloa y Panelo reúne a dos familias profundamente vinculadas al polo, con trayectorias complementarias y una ambición compartida: conformar un equipo competitivo, capaz de enfrentar a los mejores exponentes del circuito internacional.

Con esta unión, La Hache y Yellowrose buscan consolidar un proyecto que combine excelencia deportiva, tradición familiar y compromiso social, reafirmando su apuesta por el crecimiento y la proyección del polo argentino en sus competencias más emblemáticas