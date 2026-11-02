Independiente empató con Defensa y no pudo asegurar su clasificación a los playoffs

En el inicio del complemento, Independiente fue el que coqueteó con el 2-1 y Borgogno fue el que se vistió de héroe al achicarle rápido a Chimy Ávila y sacar un fuerte remate a quemarropa de Meza. Y, promediando el complemento, el 1 también manoteó un venenoso tiro del centrodelantero que le dio al balón dentro del área y cuando estaba en el aire, una bomba que fue desactivada por sus reflejos y luego ayuda del travesaño. Por último, Mele sacó otro tiro de Fernández.