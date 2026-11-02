Independiente empató con Defensa y no pudo asegurar su clasificación a los playoffs

El Rojo igualó 1 a 1 con el Halcón en un duelo en Florencio Varela que tuvo a los arqueros como figuras. El equipo de Jadson Viera buscará avanzar a la próxima ronda del Clausura contra Riestra.
Independiente empató 1 a 1 con Defensa y Justicia en Florencio Varela y no pudo asegurar su clasificación a los playoffs del Torneo Clausura. Leandro Fernández abrió el marcador para el Halcón y de penal Maximiliano Meza rescató al Rojo de la derrota en un encuentro que tuvo a los arqueros de ambos equipos como protagonistas.
Fernández definió cruzado dentro del área a los 38 minutos de juego para poner arriba en el marcador a Defensa tras un pase al centro de Barbona. Y, al término del primer tiempo, Maxi Meza estableció la igualdad de penal, al engañar a Matías Borgogno y abrir el pie en la definición desde los 12 pasos.
Más allá del golpe del visitante, Mele salvó al Rojo de no irse 2 a 1 abajo al entretiempo con ¡tres grandes atajadas! en el tiempo de descuento de la primera etapa: un tiro fuerte de Barbona al medio, una bomba de Lucco que se clavaba contra un palo a media altura y otro tiro cercano de éste último que despejó con el pie.
En el inicio del complemento, Independiente fue el que coqueteó con el 2-1 y Borgogno fue el que se vistió de héroe al achicarle rápido a Chimy Ávila y sacar un fuerte remate a quemarropa de Meza. Y, promediando el complemento, el 1 también manoteó un venenoso tiro del centrodelantero que le dio al balón dentro del área y cuando estaba en el aire, una bomba que fue desactivada por sus reflejos y luego ayuda del travesaño. Por último, Mele sacó otro tiro de Fernández.
Con este empate en el Tito Tomaghello, Independiente quedó octavo en la Zona A del Clausura con 20 puntos, en el último puesto que da boleto a la próxima fase pero con San Lorenzo (19), Unión (18) y Platense (17) siguiéndolo de cerca. De esta manera, el equipo de Jadson Viera estará obligado a vencer a Riestra en el Libertadores de América en la última jornada para no depender de otros resultados.
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