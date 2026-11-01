Colapinto recibió una dura sanción y se quedó sin puntos en el GP de México

La FIA le aplicó diez segundos de penalización al argentino por no reducir suficientemente la velocidad ante una bandera amarilla, lo que le costó caer a la 15ª posición y terminar el fin de semana sin unidades.
Franco Colapinto recibió una sanción de diez segundos después del Gran Premio de México de Fórmula 1 y perdió los puntos que había conseguido en pista. El piloto argentino, que había finalizado inicialmente 8º y luego había ascendido al 7º puesto por una penalización a Oscar Piastri, terminó finalmente en la 15ª posición. La FIA consideró que no redujo suficientemente la velocidad al atravesar un sector con bandera amarilla.
La decisión llegó varias horas después de la carrera, cuando Colapinto y representantes de Alpine fueron citados por los comisarios deportivos para dar explicaciones sobre una posible infracción del reglamento. Pierre Gasly, compañero del argentino, también debió presentarse por el mismo motivo. Tras analizar las pruebas, las autoridades determinaron que el piloto del auto número 43 no había cumplido con las exigencias de seguridad durante el sector señalado.
En su resolución, los comisarios explicaron que revisaron la telemetría, las imágenes de las cámaras a bordo, los registros de cronometraje y las comunicaciones del equipo. Aunque Colapinto y Alpine presentaron pruebas para demostrar que había reducido la velocidad, los responsables de la carrera consideraron que no había sido suficiente ante la señalización de bandera amarilla. Además de los diez segundos de recargo, el argentino recibió un punto de penalización en su licencia y llegó a cinco de los 12 que pueden acumularse en un período de 12 meses antes de recibir una fecha de suspensión.
La sanción arruinó una jornada que había terminado de manera casi perfecta para el piloto de Pilar. Después de una carrera exigente, con una bandera roja, varias estrategias de neumáticos y distintos relanzamientos, Colapinto había celebrado su regreso a la zona de puntos, e incluso llegó a ilusionarse con el séptimo puesto luego de que Piastri recibiera diez segundos de penalización por el incidente con Arvid Lindblad. Sin embargo, el castigo posterior modificó nuevamente la clasificación.
La situación también afectó a Gasly, quien recibió una penalización de Stop and Go, equivalente a 30 segundos, y cayó hasta el 17° lugar. De esta manera, Alpine perdió los puntos que inicialmente habían conseguido sus dos pilotos y se retiró de México sin sumar unidades, lo que representa un duro golpe en la pelea por el quinto puesto en el Campeonato de Constructores que se disputa con Racing Bulls. Para Colapinto, el resultado final fue un duro golpe después de una actuación que le había permitido recuperar protagonismo en la competencia.
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