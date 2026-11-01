Colapinto recibió una dura sanción y se quedó sin puntos en el GP de México

En su resolución, los comisarios explicaron que revisaron la telemetría, las imágenes de las cámaras a bordo, los registros de cronometraje y las comunicaciones del equipo. Aunque Colapinto y Alpine presentaron pruebas para demostrar que había reducido la velocidad, los responsables de la carrera consideraron que no había sido suficiente ante la señalización de bandera amarilla. Además de los diez segundos de recargo, el argentino recibió un punto de penalización en su licencia y llegó a cinco de los 12 que pueden acumularse en un período de 12 meses antes de recibir una fecha de suspensión.