Platense venció a Central Córdoba y sueña con el milagro de meterse a los playoffs

El Calamar superó por 2 a 0 al Ferroviario con goles de Guido Mainero y Víctor Cuesta en Vicente López y aún tiene chance de avanzar a la siguiente ronda del Torneo Clausura.
Platense derrotó 2 a 0 a Central Córdoba en Vicente López y sueña con el milagro de meterse a los playoffs del Torneo Clausura. El Calamar consiguió un justo triunfo con goles de Guido Mainero y Víctor Cuesta, que lo mantiene con chances de clasificar a la próxima ronda del certamen local.
Guido Mainero abrió el marcador para Platense a los 12 minutos del segundo tiempo con una definición cruzada que, al desviarse en un defensor rival, se metió por el primer palo del arco defendido por Alan Aguerre. Un contraataque letal del local que rompió con el 0-0 del marcador.
Y, a los 28' de esta segunda etapa, Víctor Cuesta liquidó la historia con el 2-0 para Platense a través de un gran cabezazo que dejó inmóvil a Aguerre. De esta manera, el equipo de Martín Palermo, que venía de vencer por penales a Atlético Tucumán y clasificarse a la final de la Copa Argentina, sigue de festejo...
Con este triunfo, Platense quedó onceavo con 17 puntos en la Zona A del Torneo Clausura, a tres de Independiente, el octavo que está quedándose con el último boleto a la próxima ronda. Ahora, el Calamar necesita en la última fecha vencer a San Lorenzo de visitante, que Unión no venza a Vélez en Santa Fe y el Rojo pierda con Riestra para igualar en puntos al conjunto de Avellaneda y empiece a entrar en juego la diferencia de gol (hoy -4 para Pla y -2 para CAI).
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