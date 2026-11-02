Platense venció a Central Córdoba y sueña con el milagro de meterse a los playoffs

Con este triunfo, Platense quedó onceavo con 17 puntos en la Zona A del Torneo Clausura, a tres de Independiente, el octavo que está quedándose con el último boleto a la próxima ronda. Ahora, el Calamar necesita en la última fecha vencer a San Lorenzo de visitante, que Unión no venza a Vélez en Santa Fe y el Rojo pierda con Riestra para igualar en puntos al conjunto de Avellaneda y empiece a entrar en juego la diferencia de gol (hoy -4 para Pla y -2 para CAI).