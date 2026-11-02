Castrilli: de ''Paredes maneja a los árbitros'' a "perjudicaron a un equipo" en el Súper

Y continuó con dureza: "Pareciera como que él hizo todo a propósito para perjudicar a River y beneficiar a Boca. Yo creo que hay elementos objetivos como para eximirle de ese peso que cae, en este caso, sobre el VAR. Pero no sobre él. Porque si él hubiera querido perjudicar a River, ¿cómo no va a ver la falta que le comete Martínez Quarta a Merentiel?''.