Castrilli: de ''Paredes maneja a los árbitros'' a "perjudicaron a un equipo" en el Súper

El reconocido exárbitro criticó con dureza el arbitraje de Nicolás Ramírez y el VAR de Silvio Trucco en el Superclásico, que estuvo lleno de polémicas y reclamos de River.
Javier Castrilli, reconocido exárbitro del fútbol argentino, criticó con dureza la actuación de Nicolás Ramírez en cancha y de Silvio Trucco en el VAR en el Superclásico. El porteño de 69 años, que tenía un gran carácter para tomar decisiones en la cancha, se refirió con contundencia a las polémicas y reclamos de River en el derby en La Bombonera.
"Maneja a los árbitros. La falta de Blanco que, comparándola con Montiel era expulsión, Paredes le baja el precio con gestos y a Blanco no lo expulsan. El árbitro perjudicó a solo un equipo, sobre todo en el segundo tiempo”, disparó Castrilli, quien fue más crítico con Trucco que con Ramírez, en diálogo con Radio Rivadavia.
''Desde algún costado uno puede comprender, no justificar, pero comprender al árbitro central. Pero lo del VAR es incalificable por las contradicciones. Porque digo, bueno, ahora sufre el escarnio público (Ramírez), digamos, un espacio que me tocó visitar muchas veces a lo largo de mi carrera como árbitro. Y le toca visitarlo y uno lo comprende analizando, haciendo una especie de disección del partido y comprende el peso de la injusticia que cae sobre su cabeza'', comentó.
Y continuó con dureza: "Pareciera como que él hizo todo a propósito para perjudicar a River y beneficiar a Boca. Yo creo que hay elementos objetivos como para eximirle de ese peso que cae, en este caso, sobre el VAR. Pero no sobre él. Porque si él hubiera querido perjudicar a River, ¿cómo no va a ver la falta que le comete Martínez Quarta a Merentiel?''.
Por último, Castrilli se refirió a la postura de River y Estudiantes contra la AFA: ''La oleada contra River es por la posición que tomó Di Carlo. La oleada contra Estudiantes es por la posición que tomó Verón. Y los hinchas tienen que respaldar a sus dirigentes cuando se la están jugando''.
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