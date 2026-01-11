Polonia ganó la United Cup por primera vez tras vencer a Suiza en Sídney

La serie comenzó favorable para Suiza con el triunfo de Belinda Bencic sobre Iga Swiatek en el partido femenino. La número dos del ranking WTA arrancó mejor y se llevó el primer set, pero la suiza cambió el desarrollo del encuentro con una notable reacción, dominó con claridad el segundo parcial y cerró el partido con autoridad en el tercero para adelantar al equipo helvético.

Polonia logró igualar la final en el individual masculino gracias a la victoria de Hubert Hurkacz frente a Stan Wawrinka. El suizo se quedó con el primer set, pero el polaco ajustó su juego, mejoró con el servicio y fue más sólido en los momentos decisivos para revertir el marcador y llevar la definición al punto decisivo.

En el dobles mixto, Katarzina Kawa y Jan Zielinski marcaron la diferencia ante Bencic y Jakub Paul. La dupla polaca fue más consistente, aprovechó los quiebres en momentos clave y se impuso en sets corridos para asegurar el título y desatar el festejo en Sídney.