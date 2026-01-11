Polonia ganó la United Cup por primera vez tras vencer a Suiza en Sídney

El equipo europeo se consagró campeón luego de una final muy pareja, que se resolvió en el dobles mixto y le permitió cortar una racha de dos subcampeonatos consecutivos.
Polonia se quedó con la United Cup de tenis este domingo en Sídney, Australia, al derrotar a Suiza en una final intensa que necesitó del dobles mixto para definirse. El conjunto polaco logró así el primer título de su historia en este certamen por equipos mixtos, luego de haber estado muy cerca en las ediciones anteriores.
La serie comenzó favorable para Suiza con el triunfo de Belinda Bencic sobre Iga Swiatek en el partido femenino. La número dos del ranking WTA arrancó mejor y se llevó el primer set, pero la suiza cambió el desarrollo del encuentro con una notable reacción, dominó con claridad el segundo parcial y cerró el partido con autoridad en el tercero para adelantar al equipo helvético.
Polonia logró igualar la final en el individual masculino gracias a la victoria de Hubert Hurkacz frente a Stan Wawrinka. El suizo se quedó con el primer set, pero el polaco ajustó su juego, mejoró con el servicio y fue más sólido en los momentos decisivos para revertir el marcador y llevar la definición al punto decisivo.
En el dobles mixto, Katarzina Kawa y Jan Zielinski marcaron la diferencia ante Bencic y Jakub Paul. La dupla polaca fue más consistente, aprovechó los quiebres en momentos clave y se impuso en sets corridos para asegurar el título y desatar el festejo en Sídney.
