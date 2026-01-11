Denuncian que la AFA le debe 108 millones de pesos a un hospital de Bahía Blanca

El encuentro fue organizado por la AFA el 22 de marzo del año pasado en el estadio de Huracán y enfrentó a jugadores de la Selección Argentina con el equipo Sub-20. En ese momento, la entidad conducida por Claudio 'Chiqui' Tapia anunció que la totalidad de la recaudación sería destinada a asistir a los damnificados por el temporal.

En declaraciones a Radio Con Vos, María del Carmen Martí, encargada de la cooperadora del centro asistencial, explicó este domingo que la cifra recibida no coincide con la informada: “Nos dijeron públicamente que la recaudación fue de 701 millones de pesos, pero sólo recibimos 593 millones. No sabemos qué pasó con la diferencia”.

amistosobahíablanca El amistoso solidario por Bahía Blanca se jugó en marzo del año pasado en la cancha de Huracán.

En abril pasado, Tapia había visitado el Hospital Penna de Bahía Blanca para entregar la recaudación del partido solidario. "Me siento muy orgulloso por la sensibilidad y la solidaridad que ha demostrado nuestra Selección. Su cuerpo técnico y los jugadores apoyaron la idea de poder realizar un partido con nuestra Selección Sub 20", dijo entonces.

Ahora, Martí subrayó la necesidad de dejar constancia administrativa de la situación: “En la cooperadora tenemos que dejar todo asentado en actas. Si no devuelven el dinero, deberían emitir una nota aclarando que se lo quedaron, para que quede registrado qué fue lo que ocurrió”. También contó que hicieron intentos de comunicación mediante llamados y notas formales, pero sólo obtuvieron como respuesta que “se iban a ocupar del tema”, sin que hasta ahora se haya brindado una explicación concreta.

Al ser consultada sobre la posibilidad de iniciar acciones judiciales contra la AFA por el dinero adeudado, la representante del hospital fue contundente: “No vamos a ir a la Justicia. Valoramos la ayuda que brindaron los jugadores, pero necesitamos tener las cuentas claras”.

En tanto, la responsable de la cooperadora insistió que se trata de una cuestión que debe resolver la AFA y no el hospital, y advirtió que la falta de claridad podría generar un impacto negativo en la percepción de la comunidad de Bahía Blanca hacia el centro asistencial.

Causa AFA: la investigación seguirá durante la feria judicial

La Cámara Federal en lo Penal Económico rechazó días atrás la queja de Luciano Nicolás Pantano y Ana Lucía Conte, sindicados como los supuestos testaferros del tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, y quienes figuran como propietarios de la mansión de Pilar. De esa forma, avaló la habilitación de la feria judicial de verano para continuar con la investigación penal en su contra.

La decisión fue adoptada por la Sala de Feria, integrada por los jueces Carolina Robiglio y Leopoldo Bruglia, quienes concluyeron que la resolución cuestionada no es apelable y que no causa un gravamen irreparable a las partes, según confiaron fuentes judiciales.

El planteo se originó luego de que el juzgado penal y económico de primera instancia, a cargo de Marcelo Aguinsky, habilitara la feria para avanzar con medidas investigativas urgentes, al considerar que mantendría actividad jurisdiccional durante todo el receso.