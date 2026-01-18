Por los incendios forestales en Chile, se suspendió el amistoso de Racing

A partir de esta decisión, Racing notificó a sus hinchas a través de sus redes sociales: "El partido amistoso que Racing debía jugar hoy ante Universidad de Chile en Concepción fue suspendido debido a la declaración de catástrofe por los incendios forestales que afectan gran parte de la zona". Y agregó: "Lamentamos lo sucedido y agradecemos la comprensión; a la vez enviamos nuestra solidaridad a la población damnificada por esta emergencia. El plantel regresará a Buenos Aires para retomar su actividad habitual".

El partido se iba a jugar desde las 19 en el estadio Municipal de Concepción, pero las autoridades priorizaron el despliegue de los servicios de emergencia en medio de las llamas. La ciudad de las costas chilenas se está viendo afectada, precisamente en las zonas de Biobió y Ñuble, por graves incendios forestales que ya alcanzaron a la urbanización e hicieron que el presidente Gabriel Boric decrete el "Estado de Catástrofe".

¿Cómo viene la pretemporada de Racing?

El equipo dirigido por Gustavo Costas jugó un solo partido amistoso durante esta pretemporada, ante Sportivo Ameliano de Paraguay, en el que se impuso por 2 a 1 con goles de Adrián "Maravilla" Martínez y Valentín Carboni, flamante incorporación de la Academia.

Racing tendrá su debut en el Torneo Apertura 2026 ante Gimnasia de La Plata en el Bosque. El partido se disputará el sábado 24 desde las 19:30.

En cuanto al mercado de pases, Racing se reforzó de gran manera. Al equipo de Avellaneda arribaron Matko Miljevic y Valentín Carboni. El ex Huracán llegó a cambio de 3.000.000 de dólares por el 80% de la ficha y será una pieza clave para Costas, en la que ocupará el lugar que dejó Agustín Almendra tras su salida del club.

Por otro lado, Carboni llegó a préstamo por un año desde el Inter de Italia. El joven de 20 años, y flamante incorporación del fútbol argentino, no estaba teniendo rodaje en el Genoa y quería jugar para tener la oportunidad de ir al Mundial. A través de su situación, el jugador tuvo sondeos de varios equipos, incluído River, pero la línea directa de Diego Milito con javier Zanetti facilitó las cosas. El equipo italiano le pagará a Racing 200.000 dólares cada cuatro partidos jugados de manera consecutiva con tope el salario anual del jugador, es decir que Costas lo podría tener a costo cero. Además, si va a la Copa del Mundo habrá un plus económico.