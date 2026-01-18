La Roma tomó una decisión clave con Paulo Dybala: ¿se acerca a Boca?

El futbolista argentino finalizará su contrato en junio próximo, pero el club italiano dio un paso importante que podría acelerar su llegada al Xeneize. ¿Estará con Paredes y compañía en la Copa Libertadores 2026?
En los últimos meses, las chances de que Paulo Dybala regrese al fútbol argentino se fueron incrementando y su llegada es cada vez más posible su llegada. A través de una reciente decisión de la Roma, en Boca se ilusionan con tenerlo en su plantel para la Copa Libertadores 2026.
Desde Italia trascendió que la Roma considerará a Dybala como jugador transferible, lo que podría acelerar su salida del club. El argentino queda libre en junio y las negociaciones para la renovación de su contrato están estancadas.
Por eso, los directivos están abiertos a iniciar gestiones para vender al futbolista campeón del mundo por dos o tres millones de euros.
Por el lado de Dybala, es sabido que el delantero quiere jugar en Boca, pero siempre puso como prioridad tener una salida limpia y sin problemas para no tener conflictos con la Roma.
En un principio, desde la institución veían posible la renovación del vínculo, pero las condiciones que impusieron fueron un punto de no retorno en las charlas. Uno de los factores principales fue la reducción de su salario de ocho millones de euros a tres millones de euros anuales.
Ahora, desde el Xeneize buscarán aprovechar esta noticia y ver la manera de cerrar la llegada de Paulo Dybala en lo inmediato para que pueda disputar la Libertadores.
