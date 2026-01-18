La Roma tomó una decisión clave con Paulo Dybala: ¿se acerca a Boca?

Desde Italia trascendió que la Roma considerará a Dybala como jugador transferible, lo que podría acelerar su salida del club. El argentino queda libre en junio y las negociaciones para la renovación de su contrato están estancadas.

Por eso, los directivos están abiertos a iniciar gestiones para vender al futbolista campeón del mundo por dos o tres millones de euros.

dybalaa Crecen las chances de que Paulo Dybala vista la camiseta de Boca en 2026.

Por el lado de Dybala, es sabido que el delantero quiere jugar en Boca, pero siempre puso como prioridad tener una salida limpia y sin problemas para no tener conflictos con la Roma.

En un principio, desde la institución veían posible la renovación del vínculo, pero las condiciones que impusieron fueron un punto de no retorno en las charlas. Uno de los factores principales fue la reducción de su salario de ocho millones de euros a tres millones de euros anuales.

Ahora, desde el Xeneize buscarán aprovechar esta noticia y ver la manera de cerrar la llegada de Paulo Dybala en lo inmediato para que pueda disputar la Libertadores.