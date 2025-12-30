Quién es Mattia Colnaghi, el nuevo piloto argentino que correrá en Fórmula 3

Colnaghi nació en Monza, Italia, pero tiene fuertes raíces argentinas: su madre es chubutense y parte de su familia reside en la Patagonia. Esa conexión fue clave en la decisión de representar al país en una de las categorías más importantes del camino hacia la Fórmula 1.

Integrante del Red Bull Junior Team, el joven piloto es considerado una de las grandes promesas del automovilismo europeo. Su carrera tuvo un ascenso meteórico: debutó en el karting hace apenas cinco años y rápidamente se destacó en competencias juveniles de primer nivel. En 2024 dio el salto a los monoplazas y se consagró campeón de la Fórmula 4 española, con solo 16 años, logrando seis victorias y doce podios en una temporada marcada por su regularidad y capacidad de remontada.

Colnaghi

Durante 2025 ratificó ese potencial al consagrarse campeón de la Eurocup-3, con cinco triunfos y diez podios en 16 carreras. Además, tuvo actuaciones destacadas en pruebas de alto prestigio internacional, como el Gran Premio de Macao, donde finalizó en el cuarto puesto. Ese rendimiento fue determinante para su ingreso definitivo a la academia de Red Bull, una de las más exigentes y selectivas del automovilismo mundial.

Colnaghi correrá en Fórmula 3 con MP Motorsport, equipo con antecedentes destacados en la formación de jóvenes talentos y por el que también pasó Franco Colapinto. Justamente, el actual piloto de Fórmula 1 fue uno de los primeros en felicitarlo públicamente. “¡Apa!, ¡vamos!”, escribió Colapinto en sus redes sociales tras conocerse la noticia.

Con Colapinto ya consolidado en la Fórmula 1 y Nicolás Varrone próximo a debutar en Fórmula 2, Colnaghi se convertirá en el tercer argentino presente en las principales categorías internacionales de monoplazas. “El año próximo vamos a ir con Argentina”, confirmó el propio piloto, que genera expectativas no solo por su talento, sino también por lo que representa para la proyección del automovilismo argentino en la escena global.