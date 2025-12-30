Un ex Independiente se agarró a trompadas en un fútbol 5 en Rafaela

En las imágenes se observa cómo una discusión por una jugada deriva en un cruce cada vez más tenso hasta que Gandín encara a uno de sus rivales, lo acorrala y le aplica varios golpes de puño. Otros jugadores intentan separarlos, pero segundos después ambos vuelven a enfrentarse.

Embed #VIDEO | Darío "Chipi" Gandin a las piñas en un Futbol 5 pic.twitter.com/ZrjLdgh4Kf — Radio Gol Santa Fe (@radiogolsantafe) December 29, 2025

De acuerdo con Radio Gol de Santa Fe, la persona que peleó con el exdelantero habría sufrido un corte en la parte inferior de una oreja, con una leve hemorragia, aparentemente producto de un intento de mordida. La intervención del resto de los participantes fue clave para frenar la agresión, mientras que las cámaras del complejo podrían aportar material para una eventual investigación.

Garin Pelea Según @radiogolsantafe, la pelea con Chipi Gandín provocó que la oreja de la otra persona quedara parcialmente cortada y con una leve hemorragia.

Testigos señalaron que todo comenzó por una discusión típica del juego, pero escaló hasta transformarse en agresión física. La figura pública de Gandín amplificó el impacto del hecho, ya que el exjugador, retirado desde hace algunos años, solía participar de estos encuentros recreativos mientras acompaña la carrera de su hijo Valentino, jugador de Barracas Central.

A lo largo de su trayectoria, Gandín tuvo etapas en Independiente, Colón, Atlético de Rafaela, Argentinos Juniors, Gimnasia de Jujuy, Ben Hur y el fútbol mexicano, donde jugó en León y Necaxa. También estuvo envuelto en otras controversias, como su conflictiva salida de Independiente y su desvinculación de Atlético Rafaela en 2019 tras asistir a la final de la Copa Sudamericana entre Colón e Independiente del Valle, hecho que él mismo cuestionó públicamente: "No es normal que te echen por algo así. Así como fui a ver a Colón, pude haber hecho otras cosas, porque era mi fin de semana libre y en mi vida personal hago lo que quiero".