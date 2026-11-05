Bombazo: Cristiano Ronaldo anunció su retiro de la selección de Portugal

También reconoció que ponerle punto final a semejante trayectoria no fue sencillo: “No es una decisión fácil, porque hay decisiones que no se toman solo con la cabeza, sino también con el corazón”. En ese repaso emocional, recordó tanto las grandes alegrías como los momentos difíciles y remarcó: "Nunca me rendí. Y, sobre todo, nunca dejé de sentir orgullo por representar a Portugal”.

Cristiano levantó la Eurocopa 2016 con la selección de Portugal.

El cierre estuvo dedicado a quienes lo acompañaron durante este largo camino, especialmente sus compañeros y familiares. “He dedicado mi vida a ser el mejor jugador del mundo. Hoy comprendo que la mayor victoria merecía representar al mejor país del mundo. Gracias por estos 23 años. Gracias por creer en mí”, expresó. La despedida estuvo acompañada por la canción O Amor a Portugal, de Dulce Pontes.

Su historia comenzó el 20 de agosto de 2003, cuando debutó en la victoria por 1-0 frente a Kazajistán. Con apenas 18 años, ingresó en el entretiempo para reemplazar al mismísimo Luis Figo, por decisión del entonces seleccionador Luiz Felipe Scolari. Aquella presentación fue el primer capítulo de una carrera que terminaría convirtiéndolo en el máximo goleador histórico de su selección.

El momento más especial llegó el 10 de julio de 2016. Portugal venció 1-0 a Francia y conquistó su primera Eurocopa, aunque el capitán debió abandonar la cancha por una lesión en la rodilla izquierda. Desde el banco de suplentes, entre lágrimas y festejos, acompañó a sus compañeros hasta alcanzar una consagración inolvidable. Después sumó las Nations League de 2019 y 2025.

Pese a semejante colección de trofeos, quedó una espina: nunca pudo ganar un Mundial. Participó en seis ediciones y su mejor resultado fue el cuarto puesto conseguido en Alemania 2006. Se despide con cinco Champions League y cinco Balones de Oro, además de sus conquistas con Portugal, y deja una huella que difícilmente pueda repetirse.