Bombazo: Cristiano Ronaldo anunció su retiro de la selección de Portugal

Después de 23 años defendiendo los colores nacionales, el máximo artillero histórico comunicó una determinación que marca un antes y un después. Su legado incluye marcas inéditas, conquistas inolvidables y una cuenta pendiente.
La despedida de Cristiano Ronaldo de la selección de Portugal marca el cierre de uno de los ciclos más importantes de la historia del fútbol internacional. A los 41 años, el delantero comunicó su decisión a través de una emotiva carta leída en voz alta, luego de representar a su país durante 23 temporadas.
Su recorrido dejó cifras difíciles de igualar: 234 encuentros disputados, 146 goles y tres títulos internacionales. Entre sus conquistas aparecen la Eurocopa 2016 y las Nations League de 2019 y 2025, un palmarés que lo convirtió en el futbolista más ganador de la historia del combinado lusitano.
La determinación llegó después de semanas de reflexión, en medio de las diferencias que había mantenido con el entrenador Jorge Jesús. Aquel conflicto terminó con su salida anticipada de la concentración durante una fecha de Nations League, a fines de septiembre, y posteriormente recibió una sanción económica, además de una suspensión.
En su mensaje de despedida, el atacante explicó el significado que tuvo representar a su país: "A los portugueses. Ha llegado el día de devolver la camiseta número siete de la selección de todos nosotros. Nunca la sentí como exclusivamente mía. Pero durante 23 años tuve el privilegio y la responsabilidad de vestirla, de defenderla y de llevarla conmigo a estadios de todo el mundo. Hoy ha llegado el momento de entregarla al futuro”.
También reconoció que ponerle punto final a semejante trayectoria no fue sencillo: “No es una decisión fácil, porque hay decisiones que no se toman solo con la cabeza, sino también con el corazón”. En ese repaso emocional, recordó tanto las grandes alegrías como los momentos difíciles y remarcó: "Nunca me rendí. Y, sobre todo, nunca dejé de sentir orgullo por representar a Portugal”.
El cierre estuvo dedicado a quienes lo acompañaron durante este largo camino, especialmente sus compañeros y familiares. “He dedicado mi vida a ser el mejor jugador del mundo. Hoy comprendo que la mayor victoria merecía representar al mejor país del mundo. Gracias por estos 23 años. Gracias por creer en mí”, expresó. La despedida estuvo acompañada por la canción O Amor a Portugal, de Dulce Pontes.
Su historia comenzó el 20 de agosto de 2003, cuando debutó en la victoria por 1-0 frente a Kazajistán. Con apenas 18 años, ingresó en el entretiempo para reemplazar al mismísimo Luis Figo, por decisión del entonces seleccionador Luiz Felipe Scolari. Aquella presentación fue el primer capítulo de una carrera que terminaría convirtiéndolo en el máximo goleador histórico de su selección.
El momento más especial llegó el 10 de julio de 2016. Portugal venció 1-0 a Francia y conquistó su primera Eurocopa, aunque el capitán debió abandonar la cancha por una lesión en la rodilla izquierda. Desde el banco de suplentes, entre lágrimas y festejos, acompañó a sus compañeros hasta alcanzar una consagración inolvidable. Después sumó las Nations League de 2019 y 2025.
Pese a semejante colección de trofeos, quedó una espina: nunca pudo ganar un Mundial. Participó en seis ediciones y su mejor resultado fue el cuarto puesto conseguido en Alemania 2006. Se despide con cinco Champions League y cinco Balones de Oro, además de sus conquistas con Portugal, y deja una huella que difícilmente pueda repetirse.
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