Racing sumó otro problema al perder un juicio millonario con un club amateur

El comunicado completo de Curuzú Cuatiá por el juicio ganado a Racing

"El Centro de Fomento Cultural, Social y Deportivo Curuzú Cuatiá informa a sus socios, socias y a toda la comunidad rojiverde que la conforma que, oportunamente, se interpuso una demanda judicial contra Racing Club en reclamo de los derechos económicos derivados de la extensión contractual del jugador Carlos Alcaraz Duran.

En primera instancia, el Juzgado Civil y Comercial Nº 20 de La Plata hizo lugar al reclamo presentado por nuestra institución. Posteriormente, nuestra entidad apeló el criterio de cómputo de los intereses, cuestión que también obtuvo resolución favorable de la Cámara de Apelación y Garantías.

Como resultado de este proceso judicial, esta semana el Club logró percibir la suma total de $33.624.565,75, integrada por:

Capital: $3.375.464,22

Intereses: $30.249.101,53

Este resultado representa un importante reconocimiento a los derechos de la institución y pone de manifiesto la importancia de defender responsablemente el patrimonio del Club.

Agradecemos a quienes acompañaron y trabajaron para alcanzar este resultado que fortalece los recursos del Curu y contribuye a seguir creciendo".