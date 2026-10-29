En medio de la crisis deportiva e institucional, La Academia deberá pagar 33 millones de pesos por los derechos formativos de Carlos Alcaraz, una cuenta que debió abonar hace varios años.
Racing sumó otro problema al perder un juicio millonario con un club amateur. En medio de la crisis deportiva e institucional, La Academia deberá pagar 33 millones de pesos por los derechos formativos de Carlos Alcaraz, una cuenta que debió abonar hace varios años.
El Centro de Fomento Cultural, Social y Deportivo Curuzú Cuatiá, que milita en la Primera B de la Liga Amateur de La Plata, informó el juicio ganado a Racing con un comunicado en sus redes sociales. El club del barrio de Villa Elisa logró con éxito su exigencia de que La Academia le abone los derechos económicos por la extensión contractual de Alcaraz, que se incorporó a Racing en 2017 y se marchó en 2023 vendido al Southampton de la Premier League.
A lo largo de nueve años, la Academia nunca abonó el monto de 3.000.000 pesos por el mecanismo de solidaridad a la entidad platense. Ahora, luego de que Curuzú Cuatiá ganara el litigio, los de Avellaneda deberán pagar 33 millones, de los cuales 30.000.000 son solo en concepto de intereses.
"Este resultado representa un importante reconocimiento a los derechos de la institución y pone de manifiesto la importancia de defender responsablemente el patrimonio del Club", escribieron desde las redes oficiales de Curuzú Cuatiá sobre el caso Alcaraz, que jugó 83 partidos, marcó 12 goles y dio 5 asistencias en Racing.
"El Centro de Fomento Cultural, Social y Deportivo Curuzú Cuatiá informa a sus socios, socias y a toda la comunidad rojiverde que la conforma que, oportunamente, se interpuso una demanda judicial contra Racing Club en reclamo de los derechos económicos derivados de la extensión contractual del jugador Carlos Alcaraz Duran.
En primera instancia, el Juzgado Civil y Comercial Nº 20 de La Plata hizo lugar al reclamo presentado por nuestra institución. Posteriormente, nuestra entidad apeló el criterio de cómputo de los intereses, cuestión que también obtuvo resolución favorable de la Cámara de Apelación y Garantías.
Como resultado de este proceso judicial, esta semana el Club logró percibir la suma total de $33.624.565,75, integrada por:
Capital: $3.375.464,22
Intereses: $30.249.101,53
Este resultado representa un importante reconocimiento a los derechos de la institución y pone de manifiesto la importancia de defender responsablemente el patrimonio del Club.
Agradecemos a quienes acompañaron y trabajaron para alcanzar este resultado que fortalece los recursos del Curu y contribuye a seguir creciendo".
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