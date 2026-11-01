Racing conoció la lesión que sufrió Maravilla Martínez frente a Aldosivi

La Academia confirmó que el goleador sufrió un desgarro en el recto anterior de su pierna derecha ante el Tiburón y no volverá a jugar hasta 2027.
Racing conoció la lesión de Adrián "Maravilla" Martínez después de que pidió el cambio en el triunfo a Aldosivi en el Cilindro de Avellaneda por la fecha 15 del Torneo Clausura. El goleador de la Academia sufrió un desgarro en el recto anterior de su pierna derecha.
De esta manera, Maravilla deberá afrontar un período de recuperación de entre 15 y 21 días, y no podrá estar disponible para el último compromiso de la Academia en la temporada. Previo a salir por lesión, anotó con un buen zurdazo para aportar al triunfo ante el Tiburón.
Bajo este diagnostico, Sebastián Romero sabe que no podrá contar con su hombre gol para el último partido del año, ante Barracas Central por la 16ª fecha del Torneo Clausura. Si bien en lo concreto los tres puntos en juego ante el Guapo apenas le servirían para acumular en la tabla de los promedios (en la que abrirá la temporada que viene 6°), también le darían algo más de calma en el final de un año deportivo para el olvido.
Maravilla, que se transformó en ídolo en el último tiempo a base de goles y títulos, cerró una temporada regular, lejos de los números que obtuvo años anteriores. El goleador anotó 13 tantos y dio 2 asistencias en 35 encuentros, siendo el primer año en el que no supera la barrera de los 20 gritos en la institución.
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