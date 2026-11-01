Racing conoció la lesión que sufrió Maravilla Martínez frente a Aldosivi

Bajo este diagnostico, Sebastián Romero sabe que no podrá contar con su hombre gol para el último partido del año, ante Barracas Central por la 16ª fecha del Torneo Clausura. Si bien en lo concreto los tres puntos en juego ante el Guapo apenas le servirían para acumular en la tabla de los promedios (en la que abrirá la temporada que viene 6°), también le darían algo más de calma en el final de un año deportivo para el olvido.