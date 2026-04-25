Racing empató con Barracas y complica su clasificación

Racing igualó 1-1 ante Barracas Central en Avellaneda tras jugar casi todo el partido con un hombre menos. Sigue en zona de clasificación, pero con riesgo de quedar afuera.
Racing empató 1 a 1 frente a Barracas Central en el CIilindro, por la fecha 16 de la Zona B del Torneo Apertura 2026, en un partido condicionado desde el arranque y que dejó al equipo de Avellaneda en una situación comprometida de cara a la clasificación a octavos.
Apenas a los 2 minutos de juego, el encuentro tuvo una incidencia determinante: Adrián “Toto” Fernández vio la tarjeta roja directa tras un codazo sobre Dardo Miloc, sanción confirmada por el VAR a instancias del árbitro Pablo Echavarría. Con un hombre menos durante casi todo el partido, Racing debió reconfigurar su planteo.
Lejos de replegarse, el equipo local asumió el protagonismo con tenencia y control del ritmo. A los 30 minutos logró plasmar esa superioridad en el marcador: Santiago Solari envió un centro preciso y Matías Zaracho conectó de cabeza con un remate bombeado que se metió en el ángulo, imposible para Juan Espínola.
En el complemento, Barracas Central comenzó a aprovechar la ventaja numérica y adelantó sus líneas. Si bien le costó generar situaciones claras en el inicio, con el correr de los minutos empezó a inquietar el arco defendido por Cambeses, primero con un intento de Rodrigo Bogarín y luego con un remate de Norberto Briasco.
La insistencia del “Guapo” tuvo su recompensa a los 35 minutos del segundo tiempo. Tras una pelota parada, Fernando Tobio capturó un rebote en el área y sacó un remate preciso contra un palo para establecer el 1-1.
El tramo final fue abierto, con Racing empujando más por necesidad que por claridad y Barracas buscando aprovechar los espacios. Sin embargo, ninguno logró romper la paridad.
El empate dejó un clima tenso en Avellaneda, con reprobación de los hinchas hacia el equipo. Racing se mantiene, por ahora, en zona de clasificación, pero su lugar en los playoffs quedó en riesgo y dependerá de la última fecha para definir su futuro en el torneo.
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