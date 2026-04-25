Racing empató con Barracas y complica su clasificación

Barracas comenzó a presionar

En el complemento, Barracas Central comenzó a aprovechar la ventaja numérica y adelantó sus líneas. Si bien le costó generar situaciones claras en el inicio, con el correr de los minutos empezó a inquietar el arco defendido por Cambeses, primero con un intento de Rodrigo Bogarín y luego con un remate de Norberto Briasco.

La insistencia del “Guapo” tuvo su recompensa a los 35 minutos del segundo tiempo. Tras una pelota parada, Fernando Tobio capturó un rebote en el área y sacó un remate preciso contra un palo para establecer el 1-1.

Gol de Barracas

El tramo final fue abierto, con Racing empujando más por necesidad que por claridad y Barracas buscando aprovechar los espacios. Sin embargo, ninguno logró romper la paridad.

El empate dejó un clima tenso en Avellaneda, con reprobación de los hinchas hacia el equipo. Racing se mantiene, por ahora, en zona de clasificación, pero su lugar en los playoffs quedó en riesgo y dependerá de la última fecha para definir su futuro en el torneo.